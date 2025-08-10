Штраус Зельник заверил, что игра ни в коем случае не будет отменена.

BioShock 4, анонсированный ещё шесть лет назад, сталкивается с серьёзными трудностями. Однако генеральный директор Take-Two Штраус Зельник в интервью IGN уверенно заявил, что отмена проекта не рассматривается:

"Она выйдет. Могу сказать это, положив руку на сердце, без всяких сомнений".

Он признал, что процесс разработки не был безупречным и что команде нужно как-то оправдывать название BioShock из-за наследия оригинальных игр Кена Левина: "Нужно сделать так, чтобы игра была верна ДНК BioShock, но при этом стала значительным шагом вперёд. Это всегда сложно, но мы считаем, что справимся".

По его словам, создание крупных игр становится всё более продолжительным, поскольку игроки ожидают высочайшего качества: "Хорошо - это уже плохо, а великое - это новое великое".

Недавно Bloomberg сообщал, что BioShock 4 не прошла внутреннюю проверку качества. Вслед за этим Келли Гилмор покинула пост руководителя студии Cloud Chamber, а креативный директор Хогарт де ла Плант был переведён в издательское подразделение.

Ранее Штраус Зельник заявлял, что несмотря на гарантированный успех благодаря GTA 6, руководство Take-Two всегда находится в напряжении, так как не недооценивает своих конкурентов.

