По мнению Марка Дарры, Expedition 33 уже дала понять, чего хотят игроки, но GTA 6 это только закрепит.

Бывший исполнительный продюсер BioWare Марк Дарра в новом интервью на YouTube признался, что 2025 год оказался для игровой индустрии ещё тяжелее, чем предыдущий.

Дарра считает, что одна из ключевых проблем - одержимость крупных издателей успехами игр-сервисов: "Компании вроде Microsoft, EA, Ubisoft или Sony были бы счастливы, если бы у каждой было по пять успешных сервисных игр, приносящих всё".

Но, по его мнению, сами игроки вовсе не хотят, чтобы индустрия превратилась в несколько монополий вроде Fortnite. "Похоже, что аудитория уже начала сигналить кошельком, что такой сценарий её не устраивает".

В качестве примера он приводит недавний успех Clair Obscur: Expedition 33. Французская JRPG от Sandfall Interactive обошлась относительно дёшево, не гналась за фотореализмом, но при этом разошлась отличными тиражами. Для Дарры это сигнал, что у игроков всё ещё есть запрос на более камерные, но качественные проекты.

При этом он признаёт, что ближайшее будущее во многом зависит от GTA 6. Если новая часть повторит или превзойдёт рекордные продажи GTA 5, это может закрепить нынешнюю модель рынка. Если же результат окажется слабее, возможно, начнётся переосмысление приоритетов:

"Каждый раз, когда я говорю, я вижу, как логотип GTA 6 возникает из тумана в глубине моего сознания. Я думаю, что это будет решающим фактором, честно говоря. Спросите меня еще раз после выхода GTA 6, потому что... если GTA 6 не продастся тиражом 70, 80 миллионов копий или тем, что продала GTA 5, то это будет знаком чего-то".

Дарра также отметил, что многие студии, основанные бывшими сотрудниками крупных компаний, получили солидные инвестиции, но уже к концу прошлого года лишились финансирования.

Он предполагает, что индустрию ждёт долгий период восстановления, в ходе которого инди-команды будут расти до AA-уровня и, возможно, именно они станут фундаментом для следующего поколения AAA-проектов.

Ранее Марк Дарра рассказывал, что EA не дала BioWare сделать ремейк Dragon Age: Origins. Также BioWare рассматривала возможность нанять стороннюю компанию для создания переиздания.

