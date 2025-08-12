Из возрастного рейтинга мы узнали, что действия игры происходят в недалёком будущем.

В базе сингапурского государственного регулятора Infocomm Media Development Authority появились новые сведения о Battlefield 6, раскрывшие ключевые детали сюжета шутера. Игра получила возрастной рейтинг M18 из-за откровенного насилия и ненормативной лексики.

Согласно описанию IMDA, события развернутся в 2027 году во времена глобального конфликта между силами НАТО и частной военной компанией Pax Armada.

Игроку предстоит взять на себя роль морского пехотинца США и вместе с отрядом участвовать в миссиях по всему миру. Кампания будет сочетать кинематографические сцены со зрелищным геймплеем, которая предлагает как обычные перестрелки, так и масштабные бои с применением техники.

Сражения описываются как реалистичные и напряжённые. В арсенале будут пистолеты, винтовки, дробовики, гранаты, ракетные установки и стационарные турели. При попадании в цель будут заметны брызги крови, а в отдельных сценах - более жёсткие моменты, вроде отсечения большого пальца у трупа с помощью болтореза.

Регулятор также обратил внимание на активное использование матерных выражений в диалогах и музыкальном сопровождении. Эти моменты стали одной из причин присвоения рейтинга M18.

Помимо сюжетной кампании, Battlefield 6 предложит несколько мультиплеерных режимов с масштабными командными сражениями.

Релиз Battlefield 6 запланирован на 10 октября на Playstation 5, Xbox Series и ПК. Также с 14 по 17 августа пройдёт вторая открытая бета.

Ранее мы рассказывали, что Battlefield 6 просит игроков удалить Valorant с компьютера, иначе игра не запустится. Между античитами этих двух игр возникает конфликт.

