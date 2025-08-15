В молодости все мы готовили этот простой, но вкусный торт.

Торт из заварного крема День и ночь - это элементарное лакомство, которое готовили многие хозяйки в советское время. Называется угощение так из-за светлых и темных коржей, которые чередуются между собой. Узнайте, как именно нужно делать популярный и ароматный десерт.

Торт день и ночь - рецепт

Каждая хозяйка должна уметь готовить торт День и ночь - рецепт 90-х годов ничем не отличается от технологии приготовления из СССР. Все те же продукты, все та же пошаговая инструкция, и все тот же незабываемый вкус.

Ингредиенты для коржей:

восемь куриных яиц;

два стакана сахара;

двести пятьдесят граммов муки;

половина чайной ложки соли;

столовая ложка какао.

Ингредиенты для крема:

шестьсот граммов сметаны жирностью 25-30%;

стакан сахара;

ванилин.

Приготовление этого торта всегда начинается с коржей. Сначала делаем светлый - вбиваем в миску 4 яйца комнатной температуры, посыпаем солью, взбиваем миксером примерно 5 минут. Не выключая миксер, подсыпаем стакан сахара по одной столовой ложке. В общей сложности взбивать яйца придется 10 минут - 5 минут без сахара, затем столько же с ним. Затем аккуратно и порционно добавляем 140 граммов просеянной муки. Можно даже просеять несколько раз, так тесто получится еще более пышным. Вводить муку в тесто нужно силиконовой лопаткой и очень осторожно, чтобы не "сбить" массу.

Застилаем дно формы 20-21 см пергаментом, бортики ничем не смазываем, выливаем тесто. Ставим в заранее разогретую до 180 градусов духовку, выпекаем 40 минут. В процессе готовки духовку не открываем, но в конце проверяем бисквит зубочисткой. Если она сухая - достаем корж и оставляем на столе прямо в форме на 10 минут, а потом перекладываем на решетку до полного остывания. Нарезать корж можно будет минимум через 4 часа.

Когда со светлым коржом покончено, делаем темный. Так же, как и в первом варианте, вбиваем в миску четыре яйца, солим, взбиваем миксером 5 минут. Затем по столовой ложке всыпаем стакан сахара, продолжая взбивать. Муку и какао просеиваем по отдельности, смешиваем между собой и только потом вводим в тесто силиконовой лопаткой. Выпекаем и охлаждаем таким же образом, как и светлый корж.

Готовим крем - выкладываем сметану в миску, добавляем к ней сахар и ванилин, взбиваем миксером на максимальной мощности 8-10 минут. Накрываем крем пленкой и убираем в холодильник на 30 минут. Когда и коржи, и крем будут готовы, начинаем собирать торт.

Разрезаем светлый и темный коржи так, как вам удобно - ориентируйтесь по высоте бисквита, который у вас получился. Например, можно нарезать светлый корж на 3 части - 2 толстых (для торта) и 1 тонкую (для крошки), так же точно поступить с темным коржом. Вниз положить первый корж, смазать кремом, затем второй - так продолжать, пока не кончатся ингредиенты.

В конце наносим крем в последний раз, а затем посыпаем угощение крошкой с двух сторон, разделяя светлую и темную сторону. В конце ставим торт День и ночь в холодильник минимум на 6 часов (а лучше до утра) и затем подаем к столу.

