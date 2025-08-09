Лидером на данный момент признана Radeon RX 9060 XT, тогда как GeForce RTX 5060 Ti и RTX 5050 советуют избегать всеми силами.

Авторы популярного YouTube-канала про технику Hardware Unboxed выпустили новое видео, в котором составили рейтинг видеокарт от Nvidia и AMD текущего поколения, распределив модели от лучших к худшим.

Сейчас на полках магазинов можно найти 12 актуальных ускорителей Nvidia и AMD. Лидером среди них признана Radeon RX 9060 XT с 16 ГБайт памяти – доступная и производительная модель для массового сегмента. Она отлично подходит для 1080p и 1440p-гейминга, обладает солидным запасом видеопамяти, поддержкой FSR 4 и не слишком высокой РРЦ (350 долларов).

Второе место заняла GeForce RTX 5090 – видеокарта с максимальной производительностью, способная справиться с любыми задачами и не имеющая прямых конкурентов в своем ценовом сегменте.

Третье место присудили GeForce RTX 5070 Ti. В настоящий момент она предлагает лучшее соотношение цены и производительности среди всех новых решений Nvidia. Четвертое место досталось Radeon RX 9070 XT, а замыкает пятерку лидеров среднебюджетная GeForce RTX 5070.

Худшей из видеокарт, выпущенных в 2025 году, назвали GeForce RTX 5060 Ti 8 ГБ. Сама по себе карточка получилась неплохой, но ее потенциал "задушен" из-за малого объема VRAM. Также блогеры советуют всеми силами избегать покупки Radeon RX 9060 XT 8 ГБ и GeForce RTX 5050.

Полный рейтинг выглядит следующим образом:

Radeon RX 9060 XT 16 ГБ. GeForce RTX 5090. GeForce RTX 5070 Ti. Radeon RX 9070 XT. GeForce RTX 5070. GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ. Radeon RX 9070. GeForce RTX 5080. GeForce RTX 5060. Radeon RX 9060 XT 8 ГБ. GeForce RTX 5050. GeForce RTX 5060 Ti 8 ГБ.

СМИ пишут, что Nvidia готовит "агрессивное" снижение цен на видеокарты GeForce RTX 50 из-за слабых продаж и переизбытка запасов на складах. Предполагается, что цены пойдут вниз уже в августе.

Свежий опрос Steam показал, что самой популярной видеокартой среди ПК- геймеров является GeForce RTX 3060. За ней идут ноутбучная и десктопная RTX 4060. Из представителей GeForce GTX в топ-10 только GTX 1650, тогда как RTX 5070 самая популярная модель 50-й серии.

