Авторы популярного YouTube-канала про технику Hardware Unboxed выпустили новое видео, в котором составили рейтинг видеокарт от Nvidia и AMD текущего поколения, распределив модели от лучших к худшим.
Сейчас на полках магазинов можно найти 12 актуальных ускорителей Nvidia и AMD. Лидером среди них признана Radeon RX 9060 XT с 16 ГБайт памяти – доступная и производительная модель для массового сегмента. Она отлично подходит для 1080p и 1440p-гейминга, обладает солидным запасом видеопамяти, поддержкой FSR 4 и не слишком высокой РРЦ (350 долларов).
Второе место заняла GeForce RTX 5090 – видеокарта с максимальной производительностью, способная справиться с любыми задачами и не имеющая прямых конкурентов в своем ценовом сегменте.
Третье место присудили GeForce RTX 5070 Ti. В настоящий момент она предлагает лучшее соотношение цены и производительности среди всех новых решений Nvidia. Четвертое место досталось Radeon RX 9070 XT, а замыкает пятерку лидеров среднебюджетная GeForce RTX 5070.
Худшей из видеокарт, выпущенных в 2025 году, назвали GeForce RTX 5060 Ti 8 ГБ. Сама по себе карточка получилась неплохой, но ее потенциал "задушен" из-за малого объема VRAM. Также блогеры советуют всеми силами избегать покупки Radeon RX 9060 XT 8 ГБ и GeForce RTX 5050.
Полный рейтинг выглядит следующим образом:
- Radeon RX 9060 XT 16 ГБ.
- GeForce RTX 5090.
- GeForce RTX 5070 Ti.
- Radeon RX 9070 XT.
- GeForce RTX 5070.
- GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ.
- Radeon RX 9070.
- GeForce RTX 5080.
- GeForce RTX 5060.
- Radeon RX 9060 XT 8 ГБ.
- GeForce RTX 5050.
- GeForce RTX 5060 Ti 8 ГБ.
СМИ пишут, что Nvidia готовит "агрессивное" снижение цен на видеокарты GeForce RTX 50 из-за слабых продаж и переизбытка запасов на складах. Предполагается, что цены пойдут вниз уже в августе.
Свежий опрос Steam показал, что самой популярной видеокартой среди ПК- геймеров является GeForce RTX 3060. За ней идут ноутбучная и десктопная RTX 4060. Из представителей GeForce GTX в топ-10 только GTX 1650, тогда как RTX 5070 самая популярная модель 50-й серии.