Никогда не маринуйте помидоры с такими признаками, иначе загубите заготовки.

В Украине наступил период приготовления зимних заготовок. Очень вкусная консервация получается из помидоров, но к выбору овощей нужно подходить с умом. Некоторые томаты не подходят для закруток и могут вызывать серьезное отравление.

Какие помидоры не подходят для консервирования

Чтобы соления долго хранились и не портились, внутри банки не должно быть бактерий. При нарушении этих правил закуски могут забродить и взорваться. Если знать, какие помидоры нельзя консервировать, то емкости простоят целыми много месяцев.

Для засолки запрещено использовать любые томаты с трещинами, темными пятнами, повреждениями. Даже небольшое пятнышко содержит болезнетворные организмы, которые вызывают брожение маринада и взрыв банок. Перед маринованием обязательно вымойте овощи и зелень, а также простерилизуйте сами емкости.

Видео дня

Можно ли консервировать помидоры, которые еще зеленые

Многие люди квасят и маринуют плоды незрелыми, считая, что так вкуснее. Зеленые помидоры действительно являются популярной закуской, но также могут быть опасными. В незрелых овощах содержится опасный для организма яд соланин. При созревании уровень токсина снижается, поэтому готовить можно только близкие к спелости томаты.

Чтобы не отравиться, запомните, какие помидоры подходят для консервации - это почти спелые плоды, которые достигли максимального размера и скоро начнут краснеть. Если же овощи мелкие, плотные, появились на ветке меньше двух недель назад, то закрывать их не стоит. А также нельзя есть томаты, которые горчат - их замариновали слишком молодыми, а значит концентрация соланина может быть опасной.

Чтобы закуска точно была вкусной, приготовьте квашеные помидоры по нашему рецепту.

Вас также могут заинтересовать новости: