Tencent делает свой клон Horizon, но Sony это не нравится / Фото - Eurogamer

Вокруг выживача Light of Motiram от Tencent разгорелся конфликт с Sony. Компания обвинила китайского гиганта в том, что игра является "откровенной копией" серии Horizon.

По словам Sony, в проекте использованы слишком схожие образы, включая рыжеволосую главную героиню, механические животные, напоминающих существ из Horizon Zero Dawn и Horizon Forbidden West. В иске Sony потребовала запретить дальнейшее использование или копирование контента, а также выплатить компенсацию.

Спустя несколько дней после этого разработчики Light of Motiram резко изменили оформление страницы игры в Steam. В обновлённом описании исчезли упоминания "гигантских машин" и "механических животных", их заменили на более нейтральные формулировки про выживание и сражения с боссами.

Видео дня

Скриншоты с роботизированной фауной и пейзажами в духе Horizon убрали, вместо них появились изображения, которые уже не вызывают прямых ассоциаций с серией Guerrilla Games.

Ключевой арт тоже сменили - вместо рыжеволосой девушки теперь изображены два вымышленных существа - животное, похожее на пингвина, и собака-компаньон.

Судебное разбирательство при этом продолжается, а релиз Light of Motiram, согласно странице в Steam, намечен на четвёртый квартал 2027 года.

Фото Light of Motiram 09 августа 2025
Фото Light of Motiram 09 августа 2025
Фото Light of Motiram 09 августа 2025

Ранее мы рассказывали, что Ubisoft рассматривает продажу Assassin's Creed китайской компании Tencent. Ubisoft создаст отдельное подразделение с главными франшизами студии специально для продажи.

Вас также могут заинтересовать новости: