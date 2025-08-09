Изменения появились уже спустя несколько дней после претензии Sony.

Вокруг выживача Light of Motiram от Tencent разгорелся конфликт с Sony. Компания обвинила китайского гиганта в том, что игра является "откровенной копией" серии Horizon.

По словам Sony, в проекте использованы слишком схожие образы, включая рыжеволосую главную героиню, механические животные, напоминающих существ из Horizon Zero Dawn и Horizon Forbidden West. В иске Sony потребовала запретить дальнейшее использование или копирование контента, а также выплатить компенсацию.

Спустя несколько дней после этого разработчики Light of Motiram резко изменили оформление страницы игры в Steam. В обновлённом описании исчезли упоминания "гигантских машин" и "механических животных", их заменили на более нейтральные формулировки про выживание и сражения с боссами.

Видео дня

Скриншоты с роботизированной фауной и пейзажами в духе Horizon убрали, вместо них появились изображения, которые уже не вызывают прямых ассоциаций с серией Guerrilla Games.

Ключевой арт тоже сменили - вместо рыжеволосой девушки теперь изображены два вымышленных существа - животное, похожее на пингвина, и собака-компаньон.

Судебное разбирательство при этом продолжается, а релиз Light of Motiram, согласно странице в Steam, намечен на четвёртый квартал 2027 года.

Ранее мы рассказывали, что Ubisoft рассматривает продажу Assassin's Creed китайской компании Tencent. Ubisoft создаст отдельное подразделение с главными франшизами студии специально для продажи.

Вас также могут заинтересовать новости: