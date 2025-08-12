Вернуть привлекательный вид покрытию можно без "химии".

Дерево является прекрасным напольным покрытием. Оно приятное на ощупь и красиво блестит. В то же время его легко поцарапать или повредить, что сильно испортит его внешний вид.

Как убрать царапины на полу - далее в материале. Также мы рассказывали, чем мыть деревянный пол.

Чем убрать царапины с деревянного пола

Даже лакированные или окрашенные полы не застрахованы от повреждений при долгой эксплуатации. Одно неудачное перемещение мебели - и полы будут укрыты царапинами.

Как пишет Express, решение, чем отполировать царапины на дереве, было найдено еще в 50-х годах европейскими домохозяйками. Для этого они использовали два компонента - оливковое масло и чайные пакетики. Эта комбинация работает очень хорошо.

Черный чай содержит дубильную кислоту, которая способна очищать и тонировать деревянную поверхность. Это эффективно для древесины темных и средних оттенков. Чай проникает в микротрещины и оставляет пятна, которые скрывают повреждения. При этом, в отличие от агрессивных чистящих средств или абразивных методов, чай не наносит дальнейшего вреда покрытию.

В то же время оливковое масло восстанавливает естественный блеск древесины и подчеркивает красоту ее текстуры. Чтоб воспользоваться этим лайфхаком, нужно следовать следующим шагам.

Сначала убираем помещение, чтоб очистить напольное покрытие от мусора и пыли. В это время завариваем в чашке или миске два чайных пакетика. Нужно оставить его настаиваться около 15 минут, чтоб вода немного остыла. Затем отжимаем пакетики и выбрасываем.

Когда чай остынет, окунаем в него отрезок чистой ткани и протираем место с царапинами. Можно попробовать сделать это на незаметном участке пола, если боитесь испортить покрытие.

Продолжаем протирать, пока цвет не станет ровнее. Царапины должны стать почти незаметными.

Возможно, количество пакетиков при заваривании придется изменить, если пол очень темный. Это индивидуальный момент.

После высыхания дерева протираем участок небольшим количеством оливкового масла, полируя и придавая ему приятный блеск.

Напоследок отметим, как убрать царапины на крашеном полу. Неглубокие повреждения можно закрасить специальным фломастером или восковым карандашом, а после - отполировать.

Глубоким царапинам или даже трещинам потребуется шпатлевка или паста для восстановления ламината. Ее наносят на очищенную и подготовленную поверхность, чтоб заполнить повреждения, убирают излишки и полируют.

