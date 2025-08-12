Майк Йорк уверен, что Rockstar сможет довести эту систему до идеала.

Бывший аниматор Rockstar Майк Йорк высказался о том, как, по его мнению, должна выглядеть боевая система в грядущей GTA 6. В прошлом Йорк работал над GTA 5 и God of War: Ragnarok.

Разработчик отметил, что хотя в Red Dead Redemption 2 Rockstar сделала заметный прогресс в рукопашном бою, он всё ещё кажется слишком медленным и чрезмерно реалистичным.

В связи с этим он предложил обратить внимание на боевые механики из The Last of Us Part 2, игры, где драки динамичны, а анимации ускоряются в ключевые моменты, создавая ощущение мощи и скорости.

По мнению Майка, именно такой стиль боя - более эмоциональный и энергичный - идеально подошёл бы для GTA 6, учитывая её более лёгкий и сатирический тон по сравнению с Red Dead Redemption.

Он уверен, что команда разработчиков сможет не просто повторить, а даже улучшить этот подход, добавив в игру собственные наработки.

Релиз GTA 6 запланирован на 26 мая 2026 года. Игра будет доступна на Playstation 5 и Xbox Series. До ПК игра доберётся позже.

Ранее бывший продюсер BioWare Марк Дарра заявил, что продажи GTA 6 покажут, хотят ли игроки игры-сервисы. По мнению Дарры, Expedition 33 уже дала понять, чего хотят игроки, но GTA 6 это только закрепит.

