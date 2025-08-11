Ореховый Спас - уникальный праздник, когда святят не только продукты питания, но ещё и ткань.

Народно-православный праздник Ореховый Спас наступает 16 августа по новому церковному календарю или 29 августа для тех, кто придерживается старого стиля. Любимой традицией украинцев является освящение корзин с продуктами. Освященную еду выкладывают на праздничный стол и делят между всеми гостями.

Что берут в церковь на Ореховый Спас

Как очевидно из названия, главным продуктом питания в праздник являются орехи. В храмы несут домашние и покупные грецкие орехи, фундук, миндаль, арахис. Во время вечерней трапезы их съедают первыми на голодный желудок.

Не будет нарушением принести в храм сезонные фрукты - яблоки, сливы, виноград, груши. Из них принято готовить зимние заготовки. Можно святить мёд и воду в бутылках, а также пригласить священника домой для освящения колодца.

Ещё один продукт, что святят на Ореховый спас, это хлеб и любые мучные изделия. У наших предков этот праздник ассоциировался с жатвой. Из первых молодых колосков пекли паляницу и опрыскивали святой водой, чтобы в доме всегда был достаток.

16 августа в храм можно нести не только еду и питье. По традиции в корзины также кладут различные полотна, рубашки, вышиванку. Материал обязательно должен быть из натуральных растений. Такой обычай появился из-за того, что в конце лета крестьяне собирали лён, изготовляли из него волокно и пряли ткань. Освященная одежда - это популярный подарок, что дарят на Ореховый Спас. Считается, что она наполняет тело здоровьем и силой.

Есть и запрещенные вещи, которые священники могут отказаться освящать. Это, к примеру, кровяная колбаса. Хотя Успенский пост уже закончился и мясо есть можно, кровь по Библии считается нечистым продуктом. Также не стоит святить спиртное, сигареты и предметы роскоши (часы, ювелирные украшения).

