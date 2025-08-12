Чтобы встретить праздник Успения Богородицы с пользой для души, запомните его обычаи.

Каждый год в последний летний месяц христиане отмечают один из самых больших православных праздников в году - Успение Богородицы, посвященный смерти Божьей Матери. Это событие считается радостным, поскольку Мария попала в Небесное Царство и перешла в вечную жизнь. Эта дата завершает Успенский пост, а в народном календаре считается переходом из лета в осень.

Важнейшие обычаи и запреты праздника эксклюзивно для УНИАН назвал Настоятель храма иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" ПЦУ г. Кременчуг, руководитель ОО "Простір "Полум'я", священник Анатолий Кулиш.

Когда Успение Пресвятой Богородицы

Два года назад ПЦУ перешла на новоюлианский календарь, который считается более точным, чем юлианский. Даты многих церковных торжеств сместились. Успение Пресвятой Богородицы 2025 года мы тоже будем праздновать по новому стилю. Поэтому верующим стоит запомнить современную дату - 15 августа.

Видео дня

Некоторые верующие по привычке придерживаются юлианского календаря. Успение Пресвятой Богородицы по старому стилю наступает 28 числа.

Можно ли работать на Успение Святой Богородицы и что нельзя делать

Как пояснил эксперт, Успение - это один из крупнейших 12 праздников церковного года. Поэтому под запретом что-либо, что запрещено делать в большие праздники, в частности, шить, стирать, убирать.

Конечно, если кому-то нужна ваша помощь, нужно что-то физически сделать, то на просьбу следует обращать внимание - надо помогать. Но без необходимости лучше избегать любой физической работы. Если на огороде что-то вянет, то конечно, человек может полить грядку. При такой необходимости растения лучше поливать вечером - после того, как в церкви пройдет служба.

Также Анатолий Кулиш прокомментировал распространенное украинское верование - можно ли мыть голову на Успение Пресвятой Богородицы: "Мы должны понимать, что сейчас заниматься гигиеной и на большие праздники - это нормально. Это раньше людям, чтобы принять ванну, нужно было многое сделать - и принести дрова, возможно, нарубить их, и воду набрать и нагреть, внести ведра и так далее. Когда-то купание действительно было таким процессом, который полноценно старались не делать на праздники. Но сейчас с наличием водоснабжения для купания нужно только открыть краны, и ситуация изменилась. Поэтому, если человек ежедневно моет голову, он может вымыть ее и на Успение."

Что можно делать в день Успения Пресвятой Богородицы

Как и в любой церковный праздник, на Успение по возможности мы должны идти в храм. Следует молиться, сосредотачиваться на добрых делах, поступках. Стоит общаться с родными и близкими.

Также священник объяснил, какие можно читать молитвы на Успение Пресвятой Богородицы 28 августа или 15 августа. По словам настоятеля, мы должны понимать, что Божья Мать фактически является матерью всего человечества. Церковь учит, что Иисус Христос вверил весь мир под ее покровительство. Поэтому ее можно просить о чем угодно, и на праздник читать любую молитву к Богородице. Молитв к Деве Марии очень много, и каждый может выбрать для себя свою. К примеру, можно зачитать такую:

"Не имеем другой помощи, не имеем другой надежды, кроме Тебя, Пречистая Дева. Ты нам помоги, на Тебя надеемся и Тобой хвалимся, потому что мы Твои рабы, таке не посрамимся. Аминь".

справка Анатолий Кулиш Священник Анатолий Кулиш окончил Волынскую духовную семинарию. Сейчас он священник, настоятель храма иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" ПЦУ г. Кременчуг. Кроме того, Анатолий возглавляет ОО "Пространство "Пламя".

Вас также могут заинтересовать новости: