В японском McDonald’s досрочно остановили акцию с Pokemon: люди просто выбрасывали еду

В Японии акция McDonald’s с карточками Pokemon, рассчитанная на три дня, завершилась уже через сутки из-за огромного ажиотажа.
Она стартовала в субботу, 9 августа, и должна была продлиться до понедельника, но высокий спрос заставил компанию свернуть ивент досрочно.
Главной причиной ажиотажа стала карточка Пикачу с новым оформлением и специальным штампом McDonald’s, которую можно было получить в хэппи-миле. Редкость этого варианта быстро разогнала рынок перепродаж, и по всей Японии в рестораны устремились тысячи людей.
Как пишет PokeBeach, некоторые покупатели тратили тысячи долларов на еду только ради карточек, после чего выбрасывали нетронутые бургеры прямо на улицу.
Параллельно в соцсетях появились обвинения в адрес сотрудников McDonald’s, которые якобы незаконно продавали целые коробки карт.
Обычно McDonald’s использует переиздания распространённых карт, чтобы снизить спекулятивный интерес, но в этот раз от правила отошли.
Это не первый случай, когда редкая карта Пикачу становится источником проблем. В 2023 году The Pokemon Company пришлось извиняться за проваленную коллаборацию с музеем Ван Гога. Тогда уникальные сувениры и промокарта "Pikachu with Grey Felt Hat" вызвали давку, а вскоре появились на аукционах по цене свыше 600 долларов.
