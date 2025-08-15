Чтобы приготовить быстрые малосольные огурцы, нужен простой сухой маринад и минимум времени.

Хрустящие, сочные, ароматные и слегка пряные маринованные огурцы в пакете можно приготовить за час, а если нет времени - то и за 15 минут. Попробуйте эти простые рецепты закуски, которая станет отличным дополнением к любому столу.

Малосольные огурцы в пакете за час

Такие огурцы малосольные в пакете готовят с использованием сухого маринада, то есть, без воды. Достаточно смешать свежие овощи с пряностями и специями - и уже через час у вас на столе маринованные огурчики.

Вам понадобятся:

1 кг огурцов;

4-5 зубчиков чеснока;

1 ч. л. соли;

1 ст. л. сахара;

2 ст. л. яблочного уксуса;

3 ст. л. растительного масла;

пучок укропа.

Количество специй можно регулировать по своему вкусу - кто-то любит поострее, кто-то помягче.

Огурцы помыть, срезать у каждого кончики (по-народному "попки"), разрезать вдоль пополам, а затем каждую половинку еще раз. Сложить в пакет.

Измельчить чеснок и укроп, добавить их в пакет к огурцам, туда же всыпать соль, сахар, влить уксус и масло. Закрыть пакет и хорошо его потрясти. Положить пакет в холодильник на 1 час.

"Битые" огурцы в пакете

Необычные маринованные огурцы в пакете, известные как "битые", покорили этот сезон. Их изюминка - в особом способе приготовления, благодаря которому они маринуются лучше и быстрее.

Вам понадобятся:

1 кг огурцов;

4 ст. л. соевого соуса;

2 ст. л. масла растительного;

1 ст. л. яблочного уксуса;

1-2 зубчика чеснока;

2 ч. л. кунжута;

1 ч. л. масла кунжутного - по желанию.

У огурцов срезать "попки", огурцы разрезать пополам вдоль. Сложить в пакет, срезом вниз и слегка отбить скалкой или молоточком. Задача: не отбить огурцы, а сделать так, чтобы они были как будто раздавленные.

Достать овощи из пакета, нарезать по диагонали на толстые ломтики, снова сложить в пакет. Туда же добавить все остальные ингредиенты, пакет завязать и хорошо потрясти. Положить в холодильник на полчаса.

Малосольные огурцы в пакете за 15 минут

Можно также приготовить малосольные огурцы в пакете резаные - они маринуются намного быстрее, потому что кусочки меньше и быстрее пропитываются маринадом.

Вам понадобятся:

1 кг огурчиков (небольших);

пучок укропа;

1 ч. л. соли;

1/2 ч.л. черного молотого перца;

3-4 зубчика чеснока.

Помыть огурчики, срезать "попки", разрезать вдоль на 4 части. Сложить в полиэтиленовый пакет, добавить туда давленый чеснок и измельченный укроп. Всыпать соль, перец, завязать пакет.

Хорошенько потрясти его, чтобы все ингредиенты перемешались между собой. Положить в холодильник на 15 минут, чтобы овощи промариновались.

