Такой режим должен помочь новичкам адаптироваться в игре.

Riot Games готовит заметное изменение управления в League of Legends, в игру добавят возможность перемещать чемпиона с помощью клавиш WASD. Разработчики называют это частью долгосрочного плана по развитию проекта и повышению его доступности.

Переход на новую схему будет постепенным. Сначала её запустят на тестовом сервере и оставят там на несколько патчей. Если всё пройдёт гладко, управление через WASD появится в обычных матчах, а затем в рейтинговых играх и на киберспортивной сцене.

В Riot подчёркивают, что внимательно следят за балансом, чтобы нововведение не дало игрокам ощутимого преимущества перед классическим управлением кликами мышкой.

Видео дня

Цель новшества - облегчить вхождение новичкам, привыкшим к такому управлению в шутерах и других играх. Одновременно команда готовит и другие улучшения. Например, появится расширенная настройка клавиш, позволяющая привязывать любые действия к кнопкам мыши и клавиатуры.

Кроме того, введут "динамическую заблокированную камеру", она будет автоматически смещаться в сторону движения персонажа. Ещё одним нововведением станут индикаторы последнего удара по миньонам, чтобы у новых игроков было больше шансов освоить механику ластхита в спокойной обстановке нерейтинговых матчей.

Ранее мы рассказывали, что по League of Legends делают MMORPG. Основатель Riot надеется, что она выйдет до полёта на Марс.

Вас также могут заинтересовать новости: