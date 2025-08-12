По оценкам Бирмингемского университета, индустрия читов приносит до 70 миллионов долларов в год.

Рынок читов для видеоигр продолжает стремительно расти и приносит своим создателям миллионы долларов ежегодно.

По подсчётам специалистов из Бирмингемского университета, только в Северной Америке и Европе ежемесячно от 30 до 174 тысяч игроков покупают чит-программы, а общая выручка от их продажи колеблется от 12 до 73 миллиона долларов в год.

Исследователи изучили работу около 80 сайтов, которые торгуют читами, и выяснили, что эти платформы функционируют как настоящие онлайн-магазины с клиентской поддержкой и множеством способов оплаты.

Многие продавцы предлагают подписки на месяц или три месяца, обещая регулярно обновлять свои продукты, чтобы обходить защитные механизмы игр.

Особое внимание привлекает новая волна читов, так называемые ИИ-аимботы. Это продвинутые версии обычных читов, основанные на технологиях компьютерного зрения и машинного обучения. Такие программы автоматически наводят прицел на противников, что значительно облегчает игру для мошенников и при этом сложнее обнаруживается античитами.

Разработчики игр вкладывают большие деньги в создание защитных систем, но авторы читов не стоят на месте и обновляют свои решения почти каждые полтора дня.

По словам Эндрю Хогана из компании Intorqa, несмотря на то, что античит-системы эффективно выявляют мошенников, злоумышленники постоянно совершенствуют свои методы.

При этом исследователи отмечают, что реальный объём рынка читов, скорее всего, гораздо больше, ведь в расчёты не вошли продажи на азиатских площадках, форумах и распространение бесплатного мошеннического ПО.

Ранее мы рассказывали, что за время открытой беты Battlefield 6 в игре уже забанили 330 тысяч читеров. Также разработчики отреагировали на недовольство игроков по поводу того, что для запуска игры нужно включить функцию Secure Boot.

