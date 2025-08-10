AMD анонсировала новую видеокарту для самых бюджетных игровых ПК

RX 7400 получила 8 ГБ видеопамяти GDDR6.

AMD анонсировала видеокарту Radeon RX 7400 - самую бюджетную модель в линейке RX 7000, которая во многом повторяет недавнюю профессиональную Radeon PRO W7400, но ориентирована на игры.

Новинка получила 28 вычислительных блоков и 28 ускорителей трассировки лучей. Объём видеопамяти всего 8 ГБ GDDR6 и она работает на сравнительно невысокой частоте 10.8 Гбит/с при 128-битной шине, обеспечивая пропускную способность 173 ГБ/с. Это примерно на 40% ниже, чем у RX 7600, которая использует тот же чип Navi 33, но без урезания шейдеров.

Несмотря на наличие поддержки трассировки лучей, возможности карты в этой области будут ограниченными, даже старшие модели серии иногда испытывают трудности с RT-настройками.

Видеокарта получит всего один кулер, длина её 167 мм. Энергопотребление составляет 55 Ватт, поэтому дополнительный разъём питания не нужен. Карта идеально подходит для компактных корпусов и предсобранных ПК начального уровня.

Цена новинки пока неизвестна, но смотря на предыдущие модели серии, её ценник не должен превысить 270 долларов.

Ранее мы рассказывали, что AMD анонсировала видеокарту RX 9060. Это решение начального уровня, которое выступит прямым конкурентом RTX 5050 от NVIDIA.

