Топ-7 RPG, в которые можно поиграть со второй половинкой

Способов провести время лучше не найти.

Совместное прохождение игры может стать не менее сближающим, чем совместный поход в кино или путешествие. Особенно если это не просто экшен, а RPG или приключение, где нужно вместе исследовать мир, принимать решения и делить эмоции от сюжета.

В этот список от GameRant вошли проекты, которые особенно подойдут для пар. Они поощряют взаимодействие, позволяют вместе переживать важные моменты и иногда даже дают возможность отыгрывать отношения прямо в игре.

Haven

Романтическое научно-фантастическое приключение о паре в изгнании. Вы играете за Ю и Кея, которые бегут от своей прежней жизни и осваивают новую планету, очищая заражённые участки и исследуя её природу.

Diablo 4

Серия Diablo давно стала эталоном для любителей совместного рубилова в подземельях. В четвёртой части сплит-скрин сделан максимально удобно, интерфейсы адаптированы для двух игроков, а сам геймплей - это бесконечная череда боёв, поиск эпичного лута и прокачка персонажей.

Sea of Stars

Красочный ролевой проект в духе классических японских RPG долгое время был только одиночным, но недавнее обновление добавило полноценный кооп для двух и даже трёх игроков. Теперь можно вместе исследовать мир, решать головоломки и сражаться с врагами, а сюжет о борьбе с Двеллерами и загадочном алхимике будет развиваться на глазах обоих участников.

Divinity: Original Sin 2

Если хочется глубокого сюжета, нелинейных квестов и тактических боёв, то эта RPG от Larian Studios для вас. Здесь весь мир реагирует на ваши действия, а возможности для взаимодействия с окружением и NPC почти безграничны. Кооп позволяет пройти всю игру вместе, при этом каждый игрок может принимать свои решения, иногда даже противоречащие напарнику.

Project Zomboid

Симулятор выживания в зомби-апокалипсисе с изометрической камерой сочетает элементы менеджмента ресурсов, строительства, крафта и боёв с зомби. Если играть вдвоём, то шансы выжить возрастают, но и ответственность распределяется: один может заняться укреплением базы, другой - добычей провизии.

Stardew Valley

Уютная фермерская RPG, в которой разворачиваются целые жизни. Вы выращиваете урожай, заводите друзей и ходите на рыбалку. Кооп превращает ферму в совместный проект, где можно распределять обязанности или заниматься всем вместе.

It Takes Two

Это не классическая RPG, а кооперативное приключение с разнообразными игровыми механиками. История рассказывает о паре, которая переживает кризис в отношениях и чудесным образом оказывается в телах кукол. Чтобы вернуться в нормальный мир, героям нужно пройти череду уникальных уровней, каждый из которых построен на тесном взаимодействии двух игроков.

Baldur’s Gate 3

Современный шедевр в жанре RPG, который получил признание критиков и игроков. В кооперативе можно пройти всю кампанию, принимать совместные или раздельные решения, сражаться с врагами в тактических боях и исследовать огромный мир, наполненный секретами.

