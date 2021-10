Презентация обошлась без информации о крупных играх.

Прошлой ночью Sony провела очередной выпуск передачи State of Play, где показала десяток трейлеров разных игр. Компания заранее предупредила, что шоу будет посвящено проектам партнеров, то есть информация о релизах от внутренних студий не предусмотрена. Многие пользователи надеялись услышать новости о Final Fantasy XVI и Gotham Knights, так как их страницы на сайте PlayStation обновлялись накануне трансляции. Увы, эти и другие крупные проекты не появились на State of Play. Презентацию посвятили малоизвестным играм и инди-творениям.

Два анонса

Во время трансляции состоялся дебютный показ Deathverse: Let It Die и Star Ocean The Divine Force. Первая игра — это многопользовательский экшен с акцентом на сражениях в ближнем бою. Согласно истории проекта, битвы разворачиваются в рамках очень популярного реалити-шоу. Люди соглашаются поучаствовать в нем ради большого денежного приза. Одной из особенностей Deathverse: Let It Die станет многообразие оружия, которое игроки будут самостоятельно создавать. В трейлере можно увидеть всякие пилы, энергетические кулаки и так далее.

Star Ocean The Divine Force представляет собой экшен на стыке научной фантастики и фэнтези. Эти антуражи воплощены на родных планетах двух главных героев — Реймонда и Летисии. Пользователям предстоит выбрать одного из них. От протагониста зависит ход истории и напарники, которых можно будет взять в команду. Сюжет в Star Ocean The Divine Force посвящен противостоянию корпорации, насильно захватывающей планеты. А к геймплейным особенностям относятся динамические сражения и свободное исследование мира с возможностью летать по нему.

Самое интересное

Одним из сюрпризов State of Play стал трейлер ужастика Five Nights at Freddy's: Security Breach. В ролике показали изучение локаций, врагов и прятки от них. А в конце зрителям сообщили дату релиза проекта — 16 декабря 2021 года. Игра выйдет на ПК, PS4 и PS5.

Отдельно стоит отметить и трейлер песочницы с элементами выживания Little Devil Inside. Внушительную часть ролика посвятили выполнению одного из заданий. Главный герой искал дорогу в старое поместье, а когда добрался до цели, то угодил в ловушку. Дату релиза проекта так и не объявили.

Чем еще отметилась State of Play

Для Bugsnax анонсировали дополнение The Isle of BIGsnax. Оно выйдет в начале 2022 года.

Показали трейлер We Are OFK — сюжетного приключения о четверых друзьях, которые пишут первый музыкальный альбом.

First Class Trouble станет одной из бесплатных игр для подписчиков PS Plus в ноябре.

Автор: Назар Степорук