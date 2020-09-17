Во время презентации игр была допущена ошибка.

Вчера, 16 сентября, во время трансляции PlayStation 5 Showcase стало известно, что Final Fantasy XVI и ремейк Demon's Souls выйдут на PlayStation 5 и на ПК. Оказалось, что это была ошибка, и вскоре разработчики заявили, что обе игры выйдут только на PS5.

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В разговоре с журналистами портала Kotaku компания Sony рассказала, что в случае трейлером ремейка Demon's Souls была "человеческая ошибка" – надпись о выходе игры на ПК добавили случайно. Вскоре Sony перевыпустила ролик, где сообщение о релизе на ПК было удалено. Компания подтвердила, что ремейк Demon's Souls будет доступен только на PS5.

Геймплей ремейка Demon's Souls

С анонсом новой части Final Fantasy вышла похожая ситуация. После демонстрации издатель Square Enix удалил из трейлера надпись про выход игры на ПК. Компания рассказала сайту IGN, что просто не знает, будет ли выпущена игра где-то еще, кроме PlayStation 5.

"У нас нет дополнительной информации о том, будет ли выпущена Final Fantasy XVI на других платформах, кроме PS5", – отметили в Square Enix.

Трейлер Final Fantasy XVI

Напомним, на трансляции PlayStation 5 Showcase компания Sony представила игры, которые выйдут на PlayStation 5, а также поделилась информацией о цене устройства и дополнительных бонусах для пользователей.

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Автор: Сергей Коршунов