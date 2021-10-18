Gotham Knights и Suicide Squad: Kill the Justice League выйдут в 2022 году.

На прошлых выходных состоялось мероприятие DC FanDome, которое посвящено произведениям по мотивам комиксов DC. Событие отметилось новыми трейлерами Gotham Knights и Suicide Squad: Kill the Justice League. Правда, оба ролика не содержат геймплейных кадров.

Первое видео демонстрирует организацию "Суд Сов". Это тайное преступное группирование из Gotham Knights, которое существует в Готэме еще с колониальных времен. Его члены носят маски и подпольно контролируют город. Влияние "Суда Сов" распространяется на все сферы жизни людей. Об этой организации Пингвин рассказывает Найтвингу в свежем трейлере. Злодей предупреждает, что они везде и могут услышать любой разговор.

Во второй половине ролике показываются сражения с Когтями. Так называют бойцов, которые подчиняются "Суду Сов". Их похищают еще детьми, а затем с помощью суровых тренировок превращают в жестоких и дисциплинированных убийц. Судя по свежим кадрам, в Gotham Knights будет несколько видов Когтей.

Трейлер Suicide Squad: Kill the Justice League показывает, как Аманда Уоллер отправила "Отряд самоубийц" на очередную смертельную миссию. Главным героям предстоит сразиться с "Лигой Справедливости" и, в частности, Суперменом. Среди их противников также будут Флеш и Зеленый фонарь. Способности этих супергероев продемонстрировали в свежем ролике.

Подробнее про Gotham Knights и Suicide Squad: Kill the Justice League

События Gotham Knights разворачиваются в Готэме. Город вновь оказался в руках преступников — тайной организации "Суд Сов". Однако Бэтмен и комиссар Джеймс Гордон уже мертвы. Бороться со злом будут четыре союзника Темного Рыцаря: Робин, Красный Колпак, Найтвинг и Бэтгерл. Игра рассчитана как на одиночное, так и кооперативное прохождение. Над Gotham Knights работает студия Warner Bros Games Montreal, которая до этого создала приключенческий экшен Batman: Arkham Origins.

Suicide Squad: Kill the Justice League — это новый проект Rocksteady Studios, разработчиков трилогии Batman: Arkham. Сюжет игры посвящен борьбе против "Лиги Справедливости", оказавшейся под контролем Брейниака. Главными героями станут четыре злодея: Харли Квинн, Дэдшот, Капитан Бумеранг и Король Акул. У каждого персонажа есть собственный набор уникальных навыков. Проект можно пройти в одиночку, но присутствует и кооператив до четырех пользователей.

Gotham Knights и Suicide Squad: Kill the Justice League выйдут в 2022 году, точные даты пока не сообщаются.

Автор: Назар Степорук