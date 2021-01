Актер несколько месяцев вел переговоры о своем участии в ленте.

Стендап-комик Кевин Харт ("Джуманджи: Зов джунглей") пополнил актерский состав фильма по мотивам игры Borderlands.

Как передает издание Hollywood Reporter, Харт несколько месяцев вел переговоры с кинокомпанией Lionsgate о своем участии в ленте.

В экранизации актер исполнит роль персонажа по имени Роланд. Это солдат, за которого можно было сыграть в оригинальной Borderlands. Также он появлялся во второй части игры и в Borderlands: The Pre-Sequel.

А главная роль в фильме досталась Кейт Бланшетт. Актриса сыграет Лилит – одну из одна из шести Сирен, женщин с необычайными способностями и сверхъестественными силами.

Сценаристом проекта выступил Крейг Мейзин, который также отвечает за сериалы "Чернобыль" и The Last of Us от HBO.

Подробней про Borderlands

Borderlands – фантастический экшен с элементами RPG от компании Gearbox Software. Действия игры разворачиваются на далекой планете Пандора. Сюжет рассказывает о четырех наемниках, которые прибыли сюда ради наживы. Они хотят найти легендарное Убежище, в котором, по слухам, хранятся бесчисленные сокровища ушедших цивилизаций.

Автор: Сергей Коршунов