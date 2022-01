Он также рассказал о ремейке The Last of Us и Final Fantasy XVI.

В игровой индустрии есть немало проверенных инсайдеров. Один из них скрывается под псевдонимом NateTheHate и ведет свой подкаст, где делится эксклюзивной информацией. Недавно он раскрыл важные данные о новой God of War Ragnarök, ремейке The Last of Us, Final Fantasy XVI и других известных играх для PlayStation.

Читайте такжеSony розповіла, чому вирішила випускати ексклюзиви PlayStation на ПКПо словам NateTheHate, самостоятельный мультиплеер TLoU II запланирован на этот год. А улучшенная версия первой части франшизы должна появиться во время праздничного периода, то есть в ноябре или декабре. Инсайдер говорит, что Sony хочет приурочить ремейк The Last of Us к релизу экранизации игры от HBO. Похожими данными делился другой проверенный информатор, Том Хендерсон.

NateTheHate также упомянул о запуске God of War Ragnarök в сентябре. Ранее в базе данных PlayStation нашли точную дату выхода игры — 30 сентября. Видимо, примерно тогда проект и появится на свет. Еще инсайдер заявил, что разработка новой Twitsted Metal находится на начальной стадии, а за проект отвечает команда Firesprite.

Другая важная информация от NateTheHate

Final Fantasy XVI выйдет во второй половине 2022 года, а продолжение ремейка FFVII — в 2023-м эксклюзивно на PS5.

В этом году представят оригинальную игру Bluepoint Games. Проект будет небольшим и сравнивается с Marvel's Spider-Man: Miles Morales. По слухам, студия также трудится над ремейком Bloodborne.

Persona 6 выйдет на PS4 и PS5. Sony хочет сохранить эксклюзивность серии на своих платформах, но Atlus планирует выйти за пределы PlayStation.

