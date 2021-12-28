Если верить утечке, то проект появится на свет в первой половине осени.

В сентябре Sony и Santa Monica Studio показали первый трейлер ожидаемого многими игроками экшена God of War Ragnarök. Ролик подтвердил, что проект выйдет в 2022 году, однако точную дату запуска разработчики не указали. А теперь она стала известна благодаря утечке.Читайте такжеSony показала дебютный трейлер долгожданного экшена о скандинавских богах – God of War: Ragnarok (видео)

Автор аккаунта PlayStation Game Size в Twitter постоянно изучает новые записи, которые появляются в базе данных PlayStation. На этот раз энтузиаст обнаружил скрытую дату выхода God of War Ragnarök на странице игры. Если информация правдива, то проект удастся купить уже 30 сентября 2022 года на PlayStation 4 и PlayStation 5. Это будет пятница — один из самых частых дней для запуска блокбастеров.

Однако стоит учитывать, что просочившаяся дата может оказаться заглушкой. Sony официально ничего не подтверждала и вряд ли собирается давать комментарий. Крупные компании обычно молчат в таких ситуациях.

Кратко о God of War Ragnarök

Это продолжение God of War 2018 года — мягкого перезапуска серии в антураже скандинавской мифологии.

По сюжету сиквела главный герой Кратос и его повзрослевший сын Атрей должны предотвратить Рагнарёк – гибель богов и всего сущего.

Центральными врагами в God of War Ragnarök будут Фрейя и Тор, а Тюр, судя по всему, станет союзником протагониста.

В продолжении серии появятся новые противники, умения и локации, например, мир Свартальфахейм.

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