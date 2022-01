Данными поделился надежный информатор Том Хендерсон.

Инсайдер и репортер Bloomberg Джейсон Шрайер еще в апреле прошлого года рассказал о разработке ремейка The Last of Us. Сначала над проектом трудилась внутренняя команда Sony под названием Visual Arts Service Group, а потом его передали в руки Naughty Dog. И похоже, игра находится на финальной стадии производства. Об этом поведал проверенный инсайдер Том Хендерсон.

Информатор опубликовал в личном микроблоге следующий пост: "Слышал от нескольких человек, что ремейк The Last of Us почти закончен и может выйти во второй половине 2022 года".

Инсайдер поделился этими данными вслед за сообщением соруководителя Naughty Dog Нила Дракманна. На выставке CES 2022 директор заявил, что его студия трудится сразу над несколькими играми. Помимо ремейка The Last of Us, команда точно создает самостоятельный сетевой режим для TLoU II. О разработке мультиплеера рассказали еще до релиза сиквела, однако полноценно проект пока не анонсировали.

Другая информация от Хендерсона

Инсайдер также слышал о создании режиссерской версии The Last of Us Part II для PlayStation 5. Однако он не знает, когда именно игра выйдет.

По мнению Хендерсона, Sony может выпустить сразу три проекта по The Last of Us этой осенью, если вдруг God of War Ragnarök перенесут на первый квартал 2023 года.

