Команда разработчиков небольшая, к тому же это их дебютный проект.

Творческий директор Rebel Wolves Матеуш Томашкевич рассказал о продолжительности The Blood of Dawnwalker.

По его словам, игра рассчитана на 30-40 часов, что, по мнению разработчиков, является оптимальным балансом между насыщенностью контента и доступностью для игроков. Томашкевич подчеркнул, что студия небольшая, а сам проект - дебютный, поэтому амбиции на сотни часов геймплея пока не входят в планы.

Несмотря на сравнительно компактные масштабы, команда стремится создать игру, соответствующую уровню качества "Ведьмака 3", над которым в прошлом работали разработчики. По словам Томашкевича, главное для Rebel Wolves - не просто продолжительность, а насыщенность игры событиями, качественный сюжет и проработанные механики:

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"Я не считаю, что категория игры должна определяться её длиной. В Call of Duty нет кампаний на 100 часов, но никто не называет её АА-тайтлом или инди. Дело не в количестве контента, а в его глубине и качестве".

Ранее Матеуш Томашкевич рассказал, что в The Blood of Dawnwalker можно будет убивать всех NPC, в том числе и сюжетных. Разработчики хотят дать игроку больше геймплейной свободы, в сравнении с "Ведьмаком".

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