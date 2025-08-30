Релиз ожидаемой метроидвании запланирован на 4 сентября.

В базе магазина игр GameStop появилась страница предзаказа Hollow Knight: Silksong для Nintendo Switch с ценой в 20 долларов. На находку обратил внимание пользователь форума ResetEra.

Если информация подтвердится, стоимость продолжения окажется лишь немного выше цены оригинала на релизе - Hollow Knight в 2017 году стоил 15 долларов.

Для сравнения, Silksong заявлен как более масштабный проект. Только на прохождение основной сюжетной линии, по словам разработчиков, потребуется не менее 30 часов.

Пока неизвестно, распространяется ли цена GameStop на версию для ПК и других платформ. В Steam стоимость игры до сих пор не указана, а предзаказ не открыт.

Релиз Hollow Knight: Silksong запланирован на 4 сентября. Игра будет доступна на ПК, Playstation 5, Xbox Series и Nintendo Switch 2.

Ранее мы рассказывали, что Hollow Knight: Silksong ещё не вышла, а по игре уже поставили спидранерский рекорд. Спидраннер BlueSR прошёл демо игры на Gamescom 2025 быстрее всех.

Кроме того, недавно разработчик Getting Over It перенёс свою новую игру из-за Hollow Knight: Silksong. Беннет Фодди даже сделал трейлер, где главный герой Baby Steps ходит по статуе Хорнет.

