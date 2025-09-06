Том Хендерсон сразу обозначил, что это его личное мнение, основанное на наблюдениях за перфекционизмом Rockstar.

Журналист и известный инсайдер Том Хендерсон в свежем подкасте Insider Gaming поделился мнением о дате выхода GTA 6.

По его словам, выпуск игры в мае 2026 года - не самое удачное решение для Rockstar. Гораздо логичнее, считает он, перенести релиз ближе к октябрю, и тогда проект попал бы на пик праздничных продаж и мог бы принести издателю больше прибыли.

Но, возможно, Rockstar не сильно заботят продажи, говорит Хендерсон. Он напомнил, насколько трепетно компания относится к деталям в своих играх, а учитывая уровень ожиданий вокруг GTA 6, даже мелкие технические шероховатости могут привести к негативному освещению проекта в медиа:

"GTA настолько монументальна, что даже малейший баг, например, персонаж пройдёт сквозь текстуру двери, медиа раскрутят как что-то плохое. По крайней мере, мы бы так сделали".

Хендерсон сразу обозначил, что у него нет никаких инсайдов и всё это - его предположения. Однако если перенос всё же состоится, о нём объявят на одном из собраний инвесторов в ноябре или феврале, сообщается в подкасте.

Релиз GTA 6 запланирован на 26 мая 2026 года. Игра будет доступна на Playstation 5 и Xbox Series, а вот до ПК проект доберётся позже.

Ранее мы рассказывали, что глава Take-Two в очередной раз заверил, что GTA 6 больше не перенесут. Rockstar занимается и другими вещами, но GTA 6 сейчас стоит на первом месте, говорит Штраус Зельник.

