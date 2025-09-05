Пока ни один проект не может сравниться с масштабами и культурным влиянием игры Rockstar, говорит Найджел Лоури.

Ещё даже до своего официального анонса GTA 6 уже успела прослыть самой влиятельной игрой в истории, а когда Rockstar всё же показала свой проект, первый трейлер тут же поставил все возможные рекорды по просмотрам.

Теперь оказывается, что GTA 6 может стать первой в истории игрой AAAAA-класса, по крайней мере так считает Найджел Лоури, сооснователь издательства Devolver Digital, которое известно по работе с необычными инди-проектами вроде Hotline Miami, My Friend Pedro и другими.

В интервью IGN разработчик заявил, что проект Rockstar заслуживает такого звания, так как в обозримом будущем больше не предвидется игр с таким же масштабом, финансированием и культурным влиянием:

Видео дня

"Есть игры класса AAA, а есть игры класса AAAA, и я бы сказал, что Grand Theft Auto 6 потенциально является игрой класса AAAAA; она просто больше всех остальных как по объему и масштабу, так и по своему культурному влиянию и вниманию, которое она привлекает".

Релиз GTA 6 запланирован на 26 мая 2026 года. Игра будет доступна на Playstation 5 и Xbox Series, а вот до ПК проект доберётся позже.

Ранее аналитик Circana Мэт Пискаттела заявил, что главным конкурентом GTA 6 станет GTA 5. Индустрия столкнулась с удивительными временами, когда делать новые игры становится всё труднее, говорит Пискателла.

Вас также могут заинтересовать новости: