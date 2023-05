Каждый собеседник делает это по-разному.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom — это игра колоссальных размеров, в которой спрятаны сотни секретов и неочевидных возможностей. Пользователи пытаются находить эти тайны в перерывах между строительством всяких механизмов. Недавно благодаря свежему исследованию, стало известно, что персонажи в проекте реагируют на голого Линка, причем каждый по-разному.

Эксперимент провели журналисты издания IGN. Они побегали по Хайрулу без одежды и выяснили, что на это говорят NPC. Правда, заранее стоит отметить наличие шортов у Линка. Так как их снять нельзя, технически протагонист не был полностью голым. Однако персонажи все равно реагировали на отсутствие одежды.

Трейси при виде обнаженного Линка заявила: "Что же, я не буду говорить, как тебе одеваться для твоего приключения". Пура намекнула, мол, таким способом главному герою не удастся привлечь ее внимание. А Пайя стала еще более стеснительной в разговоре с протагонистом.

Есть и более забавные реакции. Например, Бидл пошутил, что у него нет одежды по скидкам. Зонайские роботы просто не понимали, почему Линк ходит голым. Ну и о короках нельзя забывать. Этих существ обнаженный внешний вид главного героя знатно повеселил.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom — основные подробности

В проекте пользователей ждет новая история и расширенное количество игровых механик. Разработчики вдохновлялись идеями, которые не удалось реализовать в Breath of the Wild.

Мир в Tears of the Kingdom перекочевал из предыдущей части, но значительно разросся в размерах. Например, Линк может исследовать сооружения на небесных островах.

Из геймплейных возможностей в сиквеле стоит отметить строительство разнообразных механизмов, возвращение предметов в исходную форму и несколько новых способов взаимодействия с окружением.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom вышла 12 мая 2023 года эксклюзивно на Nintendo Switch.

