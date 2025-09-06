Пит Хайнс поделился, что не знал о подмене тканевой сумки в коллекционке Fallout 76 на дешёвый аналог.

Бывший вице-президент маркетинга Bethesda Пит Хайнс признался, что за 24 года работы в студии у него почти нет сожалений, но одно из них до сих пор не отпускает.

Как он рассказал в интервью DBLTAP, речь идёт о Collector’s Edition Fallout 76, ставшем отдельным скандалом на фоне и без того проблемного релиза.

В состав Power Armor Edition за 200 долларов входили шлем из комплекта силовой брони, лампа и другие апокалиптические сувениры. Но главное, игрокам обещали стильную тканевую сумку, однако вместо неё покупатели получили дешёвый нейлоновый аналог: "Моя первая реакция была: "Когда, чёрт возьми, мы вообще добавили туда тканевую сумку?" Версия, которую я утверждал, её не содержала".

По его словам, о замене он узнал только когда открыл собственный экземпляр коллекционки.

Bethesda тогда объяснила ситуацию "дефицитом ткани", изменила описание на сайте и выдала игрокам внутриигровые деньги. Но извинения выглядели бледно, а недовольство лишь росло:

"Самое большое моё упущение - что я сразу не настоял на том, чтобы всем желающим отправили нормальную сумку. Их сердца были в правильном месте, но решение оказалось катастрофическим. Наверное, это самая глупая ошибка за всё моё время в Bethesda".

Ранее Пит Хайнс рассказал, что был против названия Prey для игры Arkane. По словам Хайнса, бренд Prey тащил за собой лишнюю путаницу и долгие объяснения, вместо того чтобы работать на проект.

