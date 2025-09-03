Разработку проекта закрыли ещё в 2014 году.

Пользователи обратили внимание на новые ролики с геймплеем отменённой Prey 2, которые были загружены на YouTube бывшим разработчиком ZeniMax ещё в конце августа.

В них можно увидеть постановочные сцены, локации и ключевые механики, над которыми работала студия Human Head Studios.

Проект создавался после успеха первой Prey 2006 года. В центре истории находился маршал США, похищенный инопланетянами и ставший охотником за головами на чужой планете.

Издателем выступала Bethesda Softworks, а к полноценной разработке команда приступила только в 2009 году, когда права на франшизу перешли к ZeniMax Media.

Игра была официально анонсирована в 2011 году с планами на релиз в следующем году, но уже в 2014-м её производство остановили. Позднее Bethesda заявляла, что проект не соответствовал ожиданиям компании, хотя СМИ писали и о серьёзном конфликте между студией и издателем.

В итоге вместо сиквела в 2017 году вышел Prey от Arkane, абсолютно другой проект, которому Bethesda дала название отменённой игры, чтобы права на франшизу не пропали даром.

Ранее мы рассказывали, что Microsoft отменила MMORPG от Bethesda ради Fallout 5. При этом Джез Корден не знает, будет ли Bethesda привлекать сторонние студии ради пятой части.

