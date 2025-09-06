"Я реально разозлил некоторых людей внутри компании из-за этого", - говорит Пит Хайнс.

Arkane Studios в 2017 году выпустила один из лучших иммерсив симов десятилетия, но до сих пор многие помнят его не столько за игру, сколько за странный выбор названия.

Prey не имела ничего общего с одноимённым шутером 2006 года и отменённым продолжением, однако Bethesda настояла именно на этом варианте.

Бывший вице-президент по маркетингу и коммуникациям Bethesda Пит Хайнс в интервью Dbltap признался, что с самого начала был категорически против:

"Я реально разозлил некоторых людей внутри компании, потому что слишком яростно сопротивлялся этому. У меня была целая команда - бренд, пиар, комьюнити - и мы все считали, что это обременяет игру. Мы тратили больше времени на объяснение, почему она называется Prey, чем на разговоры о самой игре".

По словам Хайнса, бренд Prey тащил за собой лишнюю путаницу и долгие объяснения, вместо того чтобы работать на проект. Он настаивает, что приложил максимум усилий, чтобы изменить решение, но проиграл спор.

Хайнс сожалеет, что тогда не удалось отстоять позицию. По его словам, Prey оказалось неудачным выбором, который мешал Arkane и только запутывал игроков.

Ранее мы рассказывали, что в сети появился геймплей отменённой игры Prey 2 от Bethesda. Вот это как раз Prey, в честь которого проект Arkane получил своё название.

