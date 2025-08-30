Оказывается, Элайджа Вуд любит играть на Steam Deck.

Элайджа Вуд, которого зрители навсегда запомнили как Фродо из "Властелина колец", пообщался с фанатами накануне выхода "Токсичного мстителя" - нового фильма, где он сыграл одну из главных ролей.

Помимо разговоров о кино, актёр поделился и своим игровым опытом. Оказалось, что сейчас он активно пользуется Steam Deck и в настоящий момент проходит Wheel World и Blue Prince - игру, которую Вуд назвал "современным шедевром" в жанре головоломок".

Отвечая на вопрос о любимых играх, он признался, что особенно ценит квесты LucasArts 90-х - The Secret of Monkey Island, Full Throttle и Sam & Max Hit the Road.

По словам Вуда, именно в таких играх блистали юмор, харизма и сценарии, которые оставались в памяти на годы. Ему посчастливилось поработать и с одним из ключевых авторов той эпохи - Тимом Шейфером, когда тот делал Broken Age.

Конечно, разговор коснулся и "Властелина колец". Актёр вновь поблагодарил зрителей за любовь к этим фильмам и подчеркнул, что его вклад был лишь частью огромного труда тысяч людей.

Но самое ценное для него то, что трилогия помогала и продолжает помогать людям в трудные моменты: "В этом проявляется настоящая сила искусства — истории оживают и поддерживают".

Ранее Blue Prince попала в топ-20 лучших игр первой половины 2025 года по мнению критиков. Metacritic подвели первые итоги этого года.

