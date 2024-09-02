Актер после тяжелой травмы готов вернуться к съемкам.

Британский актер Иен Маккеллен заявил, что готов продолжить свою карьеру после падения со сцены. Тогда 85-летний артист сломал запястье и повредил один из позвонков. Он восстановился и обратился к режиссерам нового фильма во франшизе "Властелин колец".

Как пишет издание Variety, актер хочет сыграть роль волшебника Гэндальфа в спин-оффе серии по мотивам книг Джона Толкина "Властелин колец: Охота на Голлума".

Маккеллен, который сыграл Гэндальфа в трех фильмах "Властелин колец" а также в "Хоббите", рассказал, что режиссеры уже планируют его возвращение в новую ленту.

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"Мне сказали, что будет больше фильмов, и Гэндальф будет в них задействован, и они надеются, что я сыграю его. Когда? Я не знаю. Какой сценарий? Он еще не написан. Так что им лучше поторопиться!" - отметил актер.

Ранее компания Warner Bros. подтвердила, что в 2026 году выйдет новый фильм во франшизе, главным героем которого станет Голлум. Над новой частью будут работать режиссер трилогии Питер Джексон и сценаристы Фрэн Уолш и Филиппа Бойенс.

Трилогия "Властелин Колец" - что известно

Фильмы "Властелин Колец", снятые Питером Джексоном, вышли в 2001, 2002 и 2003 годах и стали культовыми в истории кинематографа. Эта трилогия, основанная на книгах Дж. Р. Р. Толкина, получила множество наград, в частности, "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA.

Сюжет фильмов рассказывает о путешествии хоббита Фродо Бэггинса, который должен уничтожить могущественное Кольцо Власти, чтобы спасти мир от темного владыки Саурона. Ему помогают верные друзья и союзники, в частности Гэндальф, Арагорн, Леголас, Гимли и другие. В мире средневекового фэнтези живут люди, эльфы, гоблины, гномы и другие создания.

Напомним, ранее вышел первый трейлер анимационного фильма "Властелин колец: Война рогиримов". Стало известно, когда лента выйдет в украинский прокат.

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