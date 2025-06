Топ-20 лучших игр первой половины 2025 года по мнению критиков

Metacritic подвели первые итоги этого года.

Редакция Metacritic подвела итоги первой половины 2025 года и назвала 20 самых высоко оценённых новых игр. В рейтинг вошли только оригинальные релизы, обновлённые версии The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom с 96 баллами и Breath of the Wild с 94 баллами для Nintendo Switch 2 не учитывались.

Ender Magnolia: Bloom in the Mist - 84/100

Продолжение Ender Lilies. Метроидвания в фэнтезийном постапокалипсисе, где игрок исследует полуразрушенные земли, сражается с гомункулами и открывает фрагменты сюжета.

Keep Driving - 84/100

Инди-RPG о путешествии по стране. Главный герой едет на фестиваль, и по пути выполняет задания, общается с попутчиками и следит за состоянием машины.

The Alters - 84/100

Игра о выживании на враждебной планете. Главный герой клонирует себя с разными навыками и характерами, чтобы выполнять задачи и сохранить рассудок.

Two Point Museum - 84/100

Симулятор управления музеем от авторов Two Point Hospital. Игрок собирает экспонаты, открывает выставки и удовлетворяет потребности посетителей.

The Hundred Line: Last Defense Academy - 85/100

Тактическая RPG с элементами визуальной новеллы. Ученики обороняют школу от монстров в течение 100 игровых дней, параллельно раскрывая сюжет.

Citizen Sleeper 2: Starward Vector - 86/100

Киберпанковая RPG с элементами настольной игры. Игрок управляет беглым андроидом, выполняет задания и принимает судьбоносные решения.

Mario Kart World - 86/100

Новая часть серии гонок. Добавлены режимы на 24 игрока, переработана физика и графика, оптимизировано под Nintendo Switch 2.

Pipistrello and the Cursed Yoyo - 86/100

Аркадное приключение с боевой системой, завязанной на управлении йо-йо. Игрок исследует город, решает головоломки и сражается с врагами.

StarVaders - 87/100

Тактический роглайк. Игрок управляет роботом и использует карты в пошаговых сражениях с пришельцами.

Lonely Mountains: Snow Riders - 87/100

Продолжение Lonely Mountains, но теперь игрок катается на сноуборде и лыжах по случайно сгенерированным трассам в одиночестве.

The Roottrees are Dead - 87/100

Детектив в формате цифрового расследования. Игрок исследует сайты 90-х, чтобы восстановить родословную и узнать правду о компании Roottree.

Monster Train 2 - 88/100

Карточный роглайк. Игрок обороняет поезд от монстров, формирует уникальные колоды и выбирает маршруты с разными сценариями.

Kingdom Come: Deliverance 2 - 88/100

Историческая RPG в Богемии 15 века. Игрок продолжает историю Индржиха, участвует в сражениях и дипломатических миссиях.

Monster Hunter Wilds - 88/100

Продолжение серии Monster Hunter. Новый открытый мир, динамичные погодные условия и усовершенствованная система охоты.

The Talos Principle: Reawakened - 89/100

Расширенное издание головоломки с философским подтекстом. Более 120 уровней, графика на Unreal Engine 5 и новые инструменты для создания контента.

despelote - 89/100

Игра о детстве в Эквадоре в начале 2000-х. Футбол используется как способ рассказа о взрослении, городе и предстоящем чемпионате мира.

Death Stranding 2: On the Beach - 90/100

Продолжение истории Сэма Бриджеса. Игрок прокладывает хиральную сеть в Мексике и Австралии и сталкивается с новыми угрозами.

Split Fiction - 91/100

Кооперативная игра для двух игроков. Писательницы попадают внутрь своих фантастических романов и ищут путь обратно в реальность.

Blue Prince - 92/100

Стратегическая головоломка. Игроки исследуют особняк, где каждый забег меняет планировку и приближает к разгадке тайны 46-й комнаты.

Clair Obscur: Expedition 33 - 93/100

RPG, в которой мир подчинён циклу уничтожения. Главные герои пытаются остановить Художницу, стирающую из реальности всех, кому исполнилось определённое количество лет.

