Одной из них стал культовый point-and-click квест от чешской студии Amanita Design.

Цифровой магазин Epic Games Store прдолжает радовать еженедельными раздачами игр. На этот раз в магазине дарят две игры, причем одной из них стала обладательница множества наград от критиков.

Речь идет о Machinarium. Этот культовый point-and-click квест от чешской студии Amanita Design полностью лишен текста и слов: вместо диалогов – облачка с картинками, а вместо реплик – пантомима. Все повествование строится на визуальных образах, мимике и звуках.

Главный герой, робот-гуманоид по имени Йозеф, должен спасти свою подругу и родной город от бандитов. В Steam у игрушки 95% положительных отзывов. Она также удостоилась множества наград различных СМИ в категориях "Лучшая инди-игра 2009 года" и "Лучший визуальный стиль".

Видео дня

Также в магазине раздают Make Way, аркадную мультиплеерную гонку с видом сверху, в которой можно отлично провести время с друзьями. В Steam проект рекомендуют 92% игроков.

Бесплатная раздача продлится до вечера 4 сентября. В следующей раздаче EGS пользователи смогут бесплатно получить медитативную головоломку Monument Valley и пошаговую стратегию The Battle of Polytopia.

Меж тем в Steam проходит фестиваль шутеров от третьего лица, в рамках которого на STALKER 2 действует скидка 30%. Базовое издание игры можно приобрести за 979 грн, а Ultimate Edition, в которое войдут два масштабных сюжетных дополнения – за 1784 грн.

Вас также могут заинтересовать новости: