Для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl выйдет как минимум два масштабных сюжетных дополнения. Первое уже находится в активной стадии разработки, подтвердили в GSC Game World.

Пока нет дополнительных подробностей о них – разработчики лишь отметили, что расширения не только введут в Stalker 2 новый сюжетный контент, но и предложат "свежий взгляд на Зону", расширив игровой мир.

Известно, что оба дополнения войдут в состав издания Ultimate Edition. Команда надеется поделиться новыми деталями в обозримом будущем. Более конкретных сроков анонса или выхода DLC пока не называется.

В дорожной карте Stalker 2 на остаток 2025 года дополнения не упоминаются. В ближайших патчах игру переведут на движок Unreal Engine 5.5.4 и добавят новые задания, аномалии и интерфейс.

Параллельно GSC Game World готовит версию игры для PlayStation 5, релиз которой состоится в ноябре. Разработчики также обещают оптимизацию под возможности PS5 Pro и DualSense.

Отметим, в рамках фестиваля шутеров от третьего лица в Steam на "Сталкер 2" действует скидка 30%. Базовое издание игры можно приобрести за 979 грн, а Ultimate Edition, в которое войдут сюжетные дополнения – 1784 грн.

