The Last of Us Part II известна своей тщательной проработкой всех аспектов. Авторы из Naughty Dog довели до идеала каждый элемент в игре, чтобы пользователям было легко поверить в окружающий мир. Даже спустя полтора года фанаты находят в проекте малозаметные и удивительные детали. Одну из них недавно обнаружил посетитель форума Reddit под псевдонимом ImAFlyingShark. Она показывает, насколько скрупулезно Naughty Dog отнеслась к реализации истории в TLoU II.
Осторожно: далее в материале присутствуют несущественные спойлеры к сюжету The Last of Us Part II.
В пятнадцатой главе игры демонстрируется флешбэк, который посвящен дню рождения Элли. Джоэл подготовил для своей воспитанницы особый подарок. Он отвел героиню в музей, где присутствовал макет шаттла, и вручил специальную аудиокассету, на которой записаны звуки запуска ракеты. Так как девушку очень интересовал космос, для нее это был невероятный сюрприз.
По дороге к цели персонажи преодолевали разные препятствия. В этот момент ImAFlyingShark и обнаружил удивительную сюжетную деталь. Пользователь показал, что если развернуть камеру под определенным углом, то в кармане футболки Джоэла можно увидеть упомянутую аудиокассету. Это значит, что герой с самого начала нес ее с собой и потом вручил Элли. Naughty Dog заслуживает огромного уважения, ведь постаралась убрать нестыковки даже в таких мелочах.
The Last of Us Part II — основные подробности
- Вторая часть постапокалиптического экшена от студии Naughty Dog вышла 19 июня 2020 года на PS4. В первые три дня после релиза игра разошлась тиражом 4 миллиона копий на физических носителях. Данные о цифровых продажах студия пока не раскрыла.
- The Last of Us Part II установила рекорд на агрегаторе рецензий Metacritic, где в кратчайшие сроки получила 147 тысяч отзывов. А скандал вокруг игры, когда ей занижали оценки, породил прецедент, благодаря которому Metacritic изменил правила публикации пользовательских обзоров. Теперь написать рецензию разрешается только спустя два дня после выхода любого проекта.
- TLoU II стала лидером по числу наград "Игра года", обогнав даже "Ведьмака 3". У экшена от Naughty Dog 300 таких наград, а у творения CDPR — 260.