Naughty Dog не перестает удивлять вниманием к мелочам.

The Last of Us Part II известна своей тщательной проработкой всех аспектов. Авторы из Naughty Dog довели до идеала каждый элемент в игре, чтобы пользователям было легко поверить в окружающий мир. Даже спустя полтора года фанаты находят в проекте малозаметные и удивительные детали. Одну из них недавно обнаружил посетитель форума Reddit под псевдонимом ImAFlyingShark. Она показывает, насколько скрупулезно Naughty Dog отнеслась к реализации истории в TLoU II.

Осторожно: далее в материале присутствуют несущественные спойлеры к сюжету The Last of Us Part II.

В пятнадцатой главе игры демонстрируется флешбэк, который посвящен дню рождения Элли. Джоэл подготовил для своей воспитанницы особый подарок. Он отвел героиню в музей, где присутствовал макет шаттла, и вручил специальную аудиокассету, на которой записаны звуки запуска ракеты. Так как девушку очень интересовал космос, для нее это был невероятный сюрприз.

По дороге к цели персонажи преодолевали разные препятствия. В этот момент ImAFlyingShark и обнаружил удивительную сюжетную деталь. Пользователь показал, что если развернуть камеру под определенным углом, то в кармане футболки Джоэла можно увидеть упомянутую аудиокассету. Это значит, что герой с самого начала нес ее с собой и потом вручил Элли. Naughty Dog заслуживает огромного уважения, ведь постаралась убрать нестыковки даже в таких мелочах.

The Last of Us Part II — основные подробности

Вторая часть постапокалиптического экшена от студии Naughty Dog вышла 19 июня 2020 года на PS4. В первые три дня после релиза игра разошлась тиражом 4 миллиона копий на физических носителях. Данные о цифровых продажах студия пока не раскрыла.

The Last of Us Part II установила рекорд на агрегаторе рецензий Metacritic, где в кратчайшие сроки получила 147 тысяч отзывов. А скандал вокруг игры, когда ей занижали оценки, породил прецедент, благодаря которому Metacritic изменил правила публикации пользовательских обзоров. Теперь написать рецензию разрешается только спустя два дня после выхода любого проекта.

TLoU II стала лидером по числу наград "Игра года", обогнав даже "Ведьмака 3". У экшена от Naughty Dog 300 таких наград, а у творения CDPR — 260.

