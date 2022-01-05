В The Last of Us Part II есть эпизод с очень неожиданной засадой. Враги нападают на Элли, когда она взаимодействует со столом для улучшения снаряжения в одном из бостонских домов. Противники появляются из соседней комнаты и разрушают атмосферу спокойствия. Атака получилась настолько внезапной, что может легко выбить из равновесия и заставить паниковать. Но если знать о готовящемся нападении, то с ним несложно справиться. Один из способов, как креативно устранить всех врагов в засаде, показал посетитель форума Reddit под псевдонимом wolf_of_thorns.
Читайте такжеВ The Last of Us Part II обнаружили возможность, о которой никто не зналЭнтузиаст вошел в дом, где находились противники, и начал раскладывать взрывчатку. Он заминировал дверь перед комнатой, из которой должны появиться враги, а также заложил около пятнадцати снарядов на полу в двух помещениях. Затем wolf_of_thorns использовал стол для улучшения снаряжения и услышал у себя за спиной взрывы. Когда игрок развернулся, то увидел только расчлененные тела противников. При первом прохождении проекта такой трюк проделать сложно, так как нужно заранее знать о засаде. Однако в целом способ устранения врагов получился более чем эффективным.
The Last of Us Part II — основные подробности
- Вторая часть постапокалиптического экшена от студии Naughty Dog вышла 19 июня 2020 года на PS4. В первые три дня после релиза игра разошлась тиражом 4 миллиона копий на физических носителях. Данные о цифровых продажах студия пока не раскрыла.
- The Last of Us Part II установила рекорд на агрегаторе рецензий Metacritic, где в кратчайшие сроки получила 147 тысяч отзывов. А скандал вокруг игры, когда ей занижали оценки, породил прецедент, благодаря которому Metacritic изменил правила публикации пользовательских обзоров. Теперь написать рецензию разрешается только спустя два дня после выхода любого проекта.
- TLoU II стала лидером по числу наград "Игра года", обогнав даже "Ведьмака 3". У экшена от Naughty Dog 300 таких наград, а у творения CDPR — 260.