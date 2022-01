Главное, запастись ресурсами для создания взрывчатки.

В The Last of Us Part II есть эпизод с очень неожиданной засадой. Враги нападают на Элли, когда она взаимодействует со столом для улучшения снаряжения в одном из бостонских домов. Противники появляются из соседней комнаты и разрушают атмосферу спокойствия. Атака получилась настолько внезапной, что может легко выбить из равновесия и заставить паниковать. Но если знать о готовящемся нападении, то с ним несложно справиться. Один из способов, как креативно устранить всех врагов в засаде, показал посетитель форума Reddit под псевдонимом wolf_of_thorns.

Читайте такжеВ The Last of Us Part II обнаружили возможность, о которой никто не зналЭнтузиаст вошел в дом, где находились противники, и начал раскладывать взрывчатку. Он заминировал дверь перед комнатой, из которой должны появиться враги, а также заложил около пятнадцати снарядов на полу в двух помещениях. Затем wolf_of_thorns использовал стол для улучшения снаряжения и услышал у себя за спиной взрывы. Когда игрок развернулся, то увидел только расчлененные тела противников. При первом прохождении проекта такой трюк проделать сложно, так как нужно заранее знать о засаде. Однако в целом способ устранения врагов получился более чем эффективным.

The Last of Us Part II — основные подробности

Вторая часть постапокалиптического экшена от студии Naughty Dog вышла 19 июня 2020 года на PS4. В первые три дня после релиза игра разошлась тиражом 4 миллиона копий на физических носителях. Данные о цифровых продажах студия пока не раскрыла.

The Last of Us Part II установила рекорд на агрегаторе рецензий Metacritic, где в кратчайшие сроки получила 147 тысяч отзывов. А скандал вокруг игры, когда ей занижали оценки, породил прецедент, благодаря которому Metacritic изменил правила публикации пользовательских обзоров. Теперь написать рецензию разрешается только спустя два дня после выхода любого проекта.

TLoU II стала лидером по числу наград "Игра года", обогнав даже "Ведьмака 3". У экшена от Naughty Dog 300 таких наград, а у творения CDPR — 260.

