Управлять настолкой можно будет с помощью смартфона.

Чешская студия Warhorse объявила о создании настольной игры по мотивам своей средневековой RPG Kingdom Come: Deliverance. Собирать средства на создание Kingdom Come: Deliverance – The Board Game разработчики будут на платформе Gamefound. Краудфандинговая кампания начнется в начале 2022 года.

Настолка будет насчитана на 1-4 игроков со средним временем игровой сессии в 90-150 минут, сообщили разработчики.

Главной особенностью Kingdom Come: Deliverance – The Board Game станет управление со смартфона. Благодаря специальному приложению пользователи получат возможность выбирать и настраивать нужный сценарий, слушать диалоги и фоновую музыку, которая будет подстраиваться под происходящее.

Сюжет настольной игры развернется во времена гуситских войн, спустя 18 лет после событий Kingdom Come: Deliverance.

Игроки смогут прокачивать своего персонажа.

Напомним, Kingdom Come: Deliverance – это ролевая игра с видом от первого лица в средневековом сеттинге от студии Warhorse, разработчики которой участвовали в создании культовой Mafia: The City of Lost Heaven.

Действие KCD происходит в королевстве Богемия в 1403 году на фоне конфликта между королем Вацлавом IV и его братом Сигизмундом. В начале игры половецкие наемники Сигизмунда разоряют шахтерское поселение. Главный герой Индржих, сын кузнеца, теряет родителей при налете и поступает на службу к пану Радцигу Кобыле, возглавляющему сопротивление против Сигизмунда. В попытке отомстить убийцам родителей герой оказывается втянутым в заговор с целью восстановить на троне законного короля Вацлава IV.

Оригинальная игра вышла в 2018 году на ПК, PS4, Xbox One и получила положительные отзывы от игроков и СМИ.

Автор: Сергей Коршунов