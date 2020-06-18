Сегодня в Kingdom Come: Deliverance стартуют бесплатные выходные

Акция продлится до 21 июня в Steam.

Сегодня в 20:00 ролевая игра Kingdom Come: Deliverance станет временно бесплатной в Steam.

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Об этом разработчики из студии Warhorse сообщили на своей странице в Twitter.

Бесплатные выходные продлятся в игре до 21 июня. Этой акцией разработчики благодарят игроков за поддержку. В студии сообщили, что Kingdom Come: Deliverance разошлась тиражом более 3 млн копий.

Трейлер Kingdom Come: Deliverance

О чем Kingdom Come: Deliverance

Kingdom Come: Deliverance – это ролевая игра с видом от первого лица в средневековом сеттинге от чешской студии Warhorse. Действие игры происходит в королевстве Богемия в 1403 году на фоне конфликта между королем Вацлавом IV и его братом Сигизмундом. В начале игры половецкие наемники Сигизмунда разоряют шахтерское поселение. Главный герой Индржих, сын кузнеца, теряет родителей при налете и поступает на службу к пану Радцигу Кобыле, возглавляющему сопротивление против Сигизмунда. В попытке отомстить убийцам родителей Индржих оказывается втянутым в заговор с целью восстановить на троне законного короля Вацлава IV.

Kingdom Come: Deliverance – это качественно проработанная игра с открытым миром, которая позволяет игроку свободно путешествовать по доступной ему области средневековой Чехии, самостоятельно находя интересные места и задания. Кроме того, Kingdom Come сделана с прицелом на реализм. Герою игры нужно спать и есть, чтобы не умереть. А его снаряжение, одежда и даже еда могут портиться со временем. Чтобы достать свежие продукты игроку нужно будет рыбачить, готовить, делать алкоголь и даже красть еду у других людей.

Игра вышла в 2018 году на ПК, PS4, Xbox One и собрала положительные отзывы

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