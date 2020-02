Подписчики Xbox Live Gold получат в марте Castlevania: Lords of Shadow 2 и игру про Бэтмена от Telltale

Также подписчикам сервиса достанется платформер Sonic Generations.

Компания Xbox объявила список игр, которые станут доступны подписчикам сервиса Live Gold в марте. Это будет графическая новелла от студии Telltale Games – Batman: The Enemy Within‌, слешер Castlevania: Lords of Shadow 2, а также платформеры Shantae: Half-Genie Hero и Sonic Generations.

Что такое Batman: The Enemy Within‌

Batman: The Enemy Within‌ – это вторая часть эпизодической серии игр о приключениях Брюса Уэйна, скрывающегося под маской Бэтмена. В игре есть разветвленный сюжет, который дает возможность влиять на дальнейшие события. В The Enemy Within игрокам противостоят не только Джокер, но и Эдвард Нигма, вернувшийся в Готэм со зловещим планом. Игра будет доступна для скачивания подписчикам Xbox Live Gold весь следующий месяц.

Трейлер Batman: The Enemy Within‌

Что такое Shantae: Half-Genie Hero

Shantae: Half-Genie Hero – это платформер, в котором игрок управляет Шантэ – полудевушкой-полуджинном. Она может использовать свои волосы в качестве хлыста, а также превращаться в различных животных. Игра разделена на главы, которые игрок может проходить повторно, используя новые способности. Обладатели подписки Xbox Live Gold смогут скачать игру с 16 марта по 15 апреля.

Трейлер Shantae: Half-Genie Hero

Кроме того, благодаря обратной совместимости владельцам Xbox One будут доступны еще две игры с консоли Xbox 360 – слешер Castlevania: Lords of Shadow 2, который можно будет скачать с 1 по 15 марта, а также платформер Sonic Generations. Он будет доступен для скачивания с 16 по 31 марта.

Трейлер Castlevania: Lords of Shadow 2

Напомним, в данный момент подписчикам Live Gold доступны три игры из предыдущей подборки — TT Isle of Man, Call of Cthulhu и оригинальная Star Wars Battlefront.

