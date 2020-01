Подписчики Xbox Live Gold получат в феврале Call of Cthulhu и еще три игры

Кроме хоррора в духе Лавкрафта пользователям дадут мотогонки и игру по «Звездным войнам».

Компания Xbox объявила список игр, которые станут доступны подписчикам сервиса Live Gold в феврале. Это будут мотогонки Isle of Man TT, а также ролевая игра с элементами хоррора – Call of Cthulhu.

Что такое Isle of Man TT

Isle of Man TT – это гоночный симулятор, созданный по лицензии реального одноименного чемпионата, который проводится ежегодно на острове Мэн в Ирландском море. Игра будет доступна для скачивания подписчикам Xbox Live Gold весь следующий месяц.

Трейлер Isle of Man TT

Что такое Call of Cthulhu

Call of Cthulhu – ролевая игра с элементами хоррора, созданная по мотивам произведений Говарда Лавкрафта. Действие игры разворачивается в 1920 годах. Главный герой, ветеран войны и опытный частный детектив по имени Эдвард Пирс прибывает на остров Даркуотер, чтобы разгадать тайну загадочной смерти семьи Хоскинс. Обладатели подписки Xbox Live Gold смогут скачать игру с 16 февраля по 15 марта.

Трейлер Call of Cthulhu

Кроме того, благодаря обратной совместимости владельцам Xbox One будут доступны еще две игры с консоли Xbox 360 – шутер Star Wars: Battlefront, который можно будет скачать с 16 по 29 февраля, а также игра в жанре Beat'em up – Fable Heroes. Она будет доступна для скачивания с 1 по 15 февраля.

Напомним, в данный момент подписчики Xbox Live Gold помогут скачать январские игры – Styx: Shards of Darkness, LEGO Star Wars II: The Original Trilogy, а также Batman: The Telltale Series.