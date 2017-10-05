ЕБРР предоставит крупнейшему метпредприятию Украины 350 миллионов евро кредита

Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) принял решение предоставить крупнейшему металлургическому предприятию Украины - комбинату "АрселорМиттал Кривой Рог" долгосрочный кредит на сумму до 350 миллионов евро для финансирования инвестиционной программы предприятия, сообщает пресс-служба "АрселорМиттал Кривой Рог".

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"350 миллионов евро, дополнительно к собственным значительным инвестициям, "АрселорМиттал Кривой Рог" направит на ️модернизацию производства, замену устаревшего оборудования с целью улучшения экологической ситуации в Кривом Роге и Днепропетровской области", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что финансирование будет направлено на поддержку инвестиционной программы "АрселорМиттал Кривой Рог", общий размер которой составляет 1,1 миллиарда долларов. Средства кредита должны повысить конкурентоспособность, энергоэффективность и экологические показатели предприятия.

Заемщиком выступает холдинговая компания ArcelorMittal S.A. (Люксембург) – крупнейшая мировая интегрированная горно-металлургическая компания, которая затем предоставит заем "АрселорМиттал Кривой Рог", в котором ей принадлежит 95,13% акций.

ЕБРР намерен выделить кредит в размере 200 миллионов евро, а остальные около 150 миллионов евро будут синдицированы с другими коммерческими кредиторами.

Как сообщал УНИАН, "АрселорМиттал Кривой Рог" в 2016 году увеличил чистую прибыль почти в 2 раза - до 2,7 миллиарда гривень. Чистый доход от реализации продукции комбината составил 52,96 миллиарда гривень, сумма капитальных инвестиций – 4,75 миллиарда гривень.

Справка УНИАН. Металлургический комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог", принадлежащий индийскому миллиардеру Лакшми Митталу, является крупнейшим производителем стального проката в Украине, специализируется на производстве длинномерного проката, в частности арматуры и катанки.

Производственные мощности предприятия, имеющего полный производственный цикл, рассчитаны на ежегодный выпуск более 6 миллионов тонн проката, около 7 миллионов тонн стали и более 6,7 миллионов тонн чугуна.

Основными рынками сбыта металлопродукции предприятия являются страны Ближнего Востока, Африки и Европы.