Европейская авиакомпания отменит тысячу рейсов из-за роста цен на топливо, - СМИ

Авиакомпания SAS заявила, что будет вынуждена повысить цены, если кризис продлится долго.

Авиакомпания Scandinavian Airlines (SAS) в апреле отменит тысячу рейсов из-за стремительного роста цен на топливо на фоне конфликта на Ближнем Востоке, пишет The Independent.

Генеральный директор SAS Анко ван дер Верфф предупредил, что авиакомпания будет вынуждена повысить цены, если кризис продлится долго, и уже принял решение отменить некоторые рейсы, чтобы сэкономить средства.

"Мы отменяем несколько сотен рейсов в марте, но стараемся максимально сохранить пассажиропоток. После Пасхи мы увидим больше отмененных рейсов, поскольку в этот период всегда наблюдается спад. В апреле это будет не менее тысячи рейсов", – отметил гендиректор компании.

При этом авиакомпания выполняет более 5 тысяч рейсов в неделю.

Кроме того, в авиакомпании сообщили, что средняя стоимость рейса вырастет на 500 шведских крон (53,58 долларов), а трансатлантический рейс будет дороже примерно на 2 700 шведских крон (около 289 долларов).

"Цена на авиационное топливо удвоилась за десять дней. Хотя мы стараемся максимально компенсировать рост расходов, это удар, который напрямую затрагивает авиационную отрасль", – добавил Верфф.

Пресс-секретарь SAS Александра Линдгрен Каукджи сообщила, что пострадавшие клиенты были проинформированы и им предложили перебронирование на другие рейсы.

Влияние войны в Иране на рынок авиации

4 марта сообщалось, что война в Иране затронула пассажирские перевозки не только на Ближнем Востоке, но и во всем мире. Авиакомпаниям пришлось искать альтернативные маршруты полетов, параллельно удовлетворяя повышенный спрос путешественников, что привело к резкому росту цен на авиабилеты.

18 марта стало известно, что из-за войны в Иране туристы не хотят рисковать, летая через регион Ближнего Востока, и стали проявлять повышенный интерес к прямым дальнемагистральным рейсам.

