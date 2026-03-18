Израиль надеется на народное восстание в Иране, даже если людей расстреляют, – WP

В Израиле призвали США подготовиться к оказанию поддержки протестующим, если это произойдет.

Согласно телеграмме Государственного департамента, высокопоставленные израильские чиновники сообщили американским дипломатам, что иранских демонстрантов "расстреляют", если они выйдут на улицы с протестами против правительства. При этом Израиль публично призывает их к народному восстанию, сообщает The Washington Post.

Посольство США в Иерусалиме в письме, в пятницу, 13 марта, указывает, что, по оценке израильской стороны, иранский режим "не ломается" и готов "бороться до конца", несмотря на убийство 28 февраля верховного лидера Али Хаменеи и продолжающуюся кампанию бомбардировок со стороны США и Израиля.

Издание напоминает, что в начале текущего года режим Ирана убил тысячи людей во время масштабных антиправительственных демонстраций. Как прогнозируют израильские чиновники, если большое количество иранцев снова выйдет на улицы, "народ будет уничтожен", поскольку Корпус стражей исламской революции – главная военная сила Ирана – "имеет преимущество".

Видео дня

В статье говорится, что подлинность документа подтвердили два представителя Государственного департамента.

Примечательно, что, несмотря на мрачный прогноз, израильские чиновники заявили, что надеются на народное восстание, и призвали США подготовиться к оказанию поддержки протестующим, если это произойдет.

Эксперт по Ирану из Университета Джонса Хопкинса Наргес Баджогли отметила, что иранцы уже давно скептически относятся к намерениям Израиля и что противоречивые сигналы, содержащиеся в документе, многие воспримут как бездушие и попытку воспользоваться жизнями иранцев.

"Я думаю, что многие люди почувствуют себя очень преданными этой оценкой", – отметила Баджогли.

Издание сообщило, что посольство Израиля в Вашингтоне заявило, что Израиль "сосредоточен на уничтожении военного потенциала режима – на благо всех".

"Иранцы раз за разом рисковали своей жизнью, выходя на улицы, в частности и в январе этого года. Есть оппозиционные группировки, которые уже годами самостоятельно работают над свержением режима", – говорится в заявлении посольства.

Война в Иране: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани погиб в результате атаки американских и израильских военных самолетов вместе с сыном Мортазой, заместителем по вопросам безопасности секретариата Высшего совета нацбезопасности Али Резой Баятом и группой охранников. Эту новость официально подтвердили в Иране. Известно, что на момент удара Лариджани находился в доме своей дочери в районе Пардис. Министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил об уничтожении двух высокопоставленных представителей иранского режима.

Также мы писали, что директор Национального контртеррористического центра Соединенных Штатов Америки (NCTC) Джо Кент подал в отставку, поскольку он не согласен с войной против Ирана, которую ведет Вашингтон. Он подчеркнул, что не может поддерживать операцию на Ближнем Востоке. Кент считает, что Иран не представлял непосредственной угрозы для США. Он высказал мнение, что США начали войну против Ирана "под давлением Израиля и его влиятельного американского лобби". Кент отметил, что этот конфликт не приносит пользы американскому народу и не оправдывает цену в виде человеческих жизней.

