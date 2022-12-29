В связи с ракетным обстрелом возможна нестабильная работа электронных систем контрольных служб.

В связи с очередной российской ракетной атакой, которой Украина подверглась 29 декабря, в пунктах пропуска на украинско-польской границе возможны перебои с электроснабжением.

Как сообщили в Госпогранслужбе, также в связи с ракетным обстрелом возможна нестабильная работа электронных систем контрольных служб.

"По состоянию на 10.00 29 декабря пункты пропуска работают в штатном режиме. В связи с утренними ракетными ударами врага возможны перебои c электроснабжением, которые будут сказываться на работе пунктов пропуска. Также возможна и нестабильная работа электронных систем контрольных служб из-за отключения электроэнергии", — говорится в сообщении ведомства.

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В Госпогранслужбе отмечают, что в очереди на выезд в Польшу во всех пунктах пропуска ожидают от 20 до 80 автомобилей, а въезд в Украину - 90 в Шегинях и 30 легковушек в Угринове.

Пассажирские автобусы ожидают выезда в соседнюю страну почти во всех пунктах пропуска, очереди достигают от двух до 10-ти автобусов. На въезд в Украину в пунктах пропуска Краковец - три автобуса, и в Шегинях - 10 автобусов.

Удар по энергосистеме Украины и работа пунктов пропуска:

10 октября 2022 года Российская Федерация начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины. Оккупанты бьют по электроподстанциям, объектам гидроэнергетики и тепловой генерации. По всей стране началось аварийное отключение электроснабжения.

23 ноября в Украине начался энергетический блэкаут. В связи с массовыми отключениями света снять наличные средства в банкоматах было невозможно. Также невозможно было расплатиться за покупки банковской картой, терминалы в магазинах не работали. Возле банкоматов выстраивались километровые очереди.

25 ноября стало известно о том, что в ряде пунктов пропуска на границе с Польшей, Венгрией, а также на участке с Молдовой усложнена работа.

28 ноября пункты пропуска на границе с Молдовой не работаютли из-за отключения электричества.

29 декабря Россия снова ударила ракетами по энергоструктуре Украины.

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