Может применяться временная приостановка оформления лиц и транспорта.

В ряде пунктов пропуска на границе с Польшей, Венгрией, а также на участке с Молдовой усложнена работа.

Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, по состоянию на утро, 25 ноября, затруднена работа пунктов пропуска "Краковец" на границе с Польшей, "Косино" – на границе с Венгрией и "Табаки" – на участке с Молдовой, где может применяться временное приостановление оформления лиц и транспорта.

"В пункте пропуска "Вилок" на границе с Венгрией, и в пунктах пропуска "Малоярославец", "Новые Трояны" и "Виноградовка", что на границе с Молдовой, – осуществляется пропуск только пешеходов", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что в пункте пропуска "Орловка" на границе с Румынией осуществляется оформление легковушек, микроавтобусов и пешеходов.

Перевозки во время войны:

В конце июня 2022 года Украина и Европейский Союз подписали соглашение о грузовых перевозках автотранспортом. Им предусмотрена отмена необходимости получения украинскими перевозчиками соответствующих разрешений для осуществления двусторонних и транзитных перевозок в государства ЕС, что позволяет избежать остановки экспорта украинской продукции через автомобильные пункты пропуска на границах.

Также соглашением предусмотрены меры по упрощению признания водительских документов. Теперь Украина и ЕС освобождают владельцев удостоверений водителей, выданных одной из сторон, от требования иметь международное водительское удостоверение.

Срок действия соглашения-1 год с возможностью пролонгации. Временно документ вступил в силу с 29 июня. На постоянной основе соглашение заработает после завершения всех ратификационных процедур.

10 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал строительство и реконструкцию семи пунктов пропуска на украинско-румынской границе.

Также в этот день на украинско-румынской границе заработал новый автомобильный пункт пропуска "Красноильск".

Кроме того, 10 ноября Европарламент одобрил соглашение ЕС с Украиной по упрощению трансграничной перевозки грузов. Теперь документ должен одобрить Совет ЕС.

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