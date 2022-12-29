По информации корреспондента УНИАН, в Киеве было слышно по меньшей мере три мощных взрыва.

Утром 29 декабря Россия атакует ряд украинских городов, среди них - Киев и пригород. В городе и регионе работала ПВО, есть ли "прилеты", будет известно позже.

Сначала о серии взрывов в Киеве и области сообщили местные паблики. Затем эту информацию подтвердили официальные власти. "Несколько взрывов в столице", — написал мэр столицы Виталий Кличко.

В 8:31 в КГВА сообщили, что в городе и области работает ПВО. Со временем появилось такое сообщение:

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"Обломками сбитой ракеты повреждено частное здание в Дарницком районе и припаркованный рядом автомобиль. Информация по жертвам уточняется".

Киевлян и жителей области призвали находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

По состоянию на 9:30 известно, что обломками сбитых ракет повреждены два частных дома в Дарницком районе. Также повреждены промышленное предприятие в Голосеевском районе и детская площадка в Печерском районе.

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