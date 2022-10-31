В результате атаки противника произошло частичное обесточивание и экстренно введены графики отключения потребителей в нескольких областях, отметил чиновник.

По причине сегодняшнего ракетного обстрела россиянами повреждены электроподстанции, объекты гидроэнергетики и тепловой генерации.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко в Facebook.

"Сегодня утром произошло очередное варварское нападение на энергетическую систему Украины. Ракетным обстрелам подверглись электрические подстанции, объекты гидроэнергетики и тепловой генерации", - отметил он.

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По словам министра, в результате этой массированной атаки произошло частичное обесточивание и экстренно введены графики отключения потребителей в г. Киеве, м. Черкассы, м. Запорожье, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Харьковской, Запорожской, Полтавской областях.

"Прошу всех украинцев в населенных пунктах, не пострадали от обстрелов, максимально уменьшить потребление электроэнергии. Снижение нагрузки на энергосеть поможет нашим энергетикам быстрее восстановить энергоснабжение во временно обесточенных регионах", - подчеркнул Галущенко.

Массированный ракетный удар противника по Украине 31 октября - важнейшие новости

Как сообщал УНИАН, сегодня утром 31 октября россияне совершили очередной массированный ракетный обстрел территории Украины.

В результате атаки Воздушные силы Вооруженных сил Украины сбили 44 из 50 вражеских ракет. Несколько ракет попали в объекты критической инфраструктуры в нескольких регионах Украины.

Позже стало известно, что в Молдове на крайний север села Наславча Окницкого района (находится недалеко от украинской границы), упала российская ракета, сбитая защитниками Украины.

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